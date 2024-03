Hrozby sa stupňujú! Medvedev bije na poplach: Nemecko sa pripravuje na vojnu proti Rusku

Ruskí prezident Vladimir Putin a ruský premiér Dmitrij Medvedev. (Zdroj: SITA/Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Šok zo škandálu s odpočúvaním Bundeswehru je veľký. Šéfka ruskej štátnej televízie RT Margarita Simonjanová zverejnila v piatok zvukový záznam 30-minútového rozhovoru medzi vysokými dôstojníkmi vzdušných síl. Diskutujú v ňom o teoretických možnostiach využitia nemeckých riadených striel Taurus na Ukrajine.

Minister obrany Boris Pistorius označil ruské zverejnenie interného rozhovoru za "hybridný dezinformačný útok". „Je to súčasť informačnej vojny, ktorú vedie Putin,“ povedal politik SPD. "Je to o rozdeľovaní. Ide o podkopávanie našej jednoty. A preto by sme na to mali reagovať obzvlášť opatrne, no nie menej odhodlane." Teraz ide aj o to „neskočiť Putinovi na lep“, zdôraznil Pistorius. "Je to o rozdelení našej domácej politiky."

Medvedev varuje: "Nemecko sa pripravuje na vojnu s Ruskom"

Zdá sa však, že únik z rozhovoru bol len začiatok. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev využil škandál s odpočúvaním na svoje vlastné účely a na svojom telegramovom kanáli opäť napádal Nemecko, skresľoval fakty a drzo a svojím obvyklým šialeným spôsobom tvrdil, že Nemecko sa pripravuje na vojnu proti Rusku. Podľa Medvedeva je celkom možné, že nemecký kancelár Olaf Scholz netuší, čo jeho armáda plánuje.

"Ale aj keď nevie a nič také nenariadil, história pozná veľa príkladov, keď vojenskí predstavitelia dokázali rozhodnúť za civilných šéfov, či začať alebo podnecovať vojny," uviedol Dmitrij Medvedev na Telegrame. Putinov prisluhovač dokonca zachádza tak ďaleko, že tvrdí, že nemeckí dôstojníci si vymyslia ruský raketový útok na Berlín, aby Olaf Scholz súhlasil s vojenskou ofenzívou proti Rusku.

Vojenskí experti varujú: Vladimir Putin vedie masívnu kampaň proti Nemecku

Boris Pistorius nie je jediný, kto je presvedčený, že únik z rozhovoru je súčasťou informačnej vojny Vladimíra Putina. NV arujú aj ďalší odborníci. Podľa vojenského experta Carla Masalu „prebieha masívna dezinformačná a destabilizačná kampaň Ruskej federácie proti Nemecku“. Bývalý šéf BND (spravodajská služba Nemeckej spolkovej republiky) August Hanning verí, že škandál s odpočúvaním sa ani zďaleka neskončil. „Za normálnych okolností sa úspešné odpočúvacie operácie nezverejňujú, aby sa nepoškodil zdroj,“ povedal Hanning. Ale skutočnosť, že Rusi ohrozujú tieto prístupy, aby ublížili Nemecku, naznačuje niečo iné: "Tento únik mohol byť len špičkou ľadovca."

Rusko si predvolalo nemeckého veľvyslanca

Ruské ministerstvo zahraničia si predvolalo nemeckého veľvyslanca v Moskve Alexandera Grafa Lambsdorffa. Dnes o tom s odvolaním sa na nemenovaného činiteľa informuje agentúra TASS. Stalo sa tak potom, čo Rusko v piatok zverejnilo interný rozhovor vysokopostavených predstaviteľov nemeckého letectva, počas ktorého preberajú, ako by ukrajinská armáda teoreticky mohla použiť nemecké strely s plochou dráhou letu Taurus. Moskva dala najavo, že bude po Nemecku požadovať vysvetlenie.

Ukrajina dlhodobo na Nemecko nalieha, aby jej strely Taurus poskytlo. Kancelár Olaf Scholz ale nedávno zopakoval, že sa tak zatiaľ nestane. Zdôvodnil to rizikom zapojenia Nemecka do vojny s Ruskom, ktoré na Ukrajinu pred dvoma rokmi zaútočilo. Strely Taurus patria k najmodernejšej výzbroji nemeckej armády. Nemecko je teraz po Spojených štátoch druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine av tomto roku svoju podporu ďalej zvyšuje.