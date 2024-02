Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Sputnik/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev)

S rastúcim medzinárodným tlakom na ruského prezidenta Vladimira Putina sa zdá, že jeho tvrdosť voči vlastným občanom rastie. Vyplýva to zo správy v denníku „Bild“. Zdá sa, že ruský vládca prijíma obzvlášť tvrdé opatrenia proti ľuďom, ktorí sa zhromažďujú, aby si pripomenuli opozičného vodcu Alexeja Navaľného, ​​ktorý nedávno zomrel za záhadných okolností. Ako represívne opatrenie by ich chce presunúť na front.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 728 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Tvrdé opatrenia proti disidentom

Navaľnyj zomrel na nevysvetliteľné zdravotné ťažkosti minulý piatok v sibírskom gulagu „Arctic Wolf“. Správa „Bild“ poukazuje na to, že Putin používa nekonvenčné a tvrdé metódy na boj proti odporu, ktorý sa prejavuje počas jeho vlády. Ukázalo sa to najmä vtedy, keď odpoveďou na spomienkové akcie na Navaľného, ​​ktoré sa cez víkend konali v rôznych mestách vrátane Moskvy, Petrohradu a Jekaterinburgu, mal byť nútený odvod na front.

Napriek zdanlivo nemožnej situácii verejného odporu sa tieto zhromaždenia konali, pričom stovky ľudí demonštrovali svoj smútok a solidaritu s Navaľným. RusNews, spravodajská stránka kritická voči Kremľu, uvádza, že 95 demonštrantov bolo povolaných do vojenskej služby proti ich vôli. Manželka väzňa bola citovaná, ako povedala: "Boli pod nátlakom, aby okamžite podpísali povolávací rozkaz." Zatknutý muž tiež uviedol: „Vyhrážali sa nám, že nám zlomia prsty, ak odmietneme podpísať. Stále opakovali: Budete za nás bojovať?"

Rastúce riziko pre demonštrantov

Títo demonštranti sú vystavení vysokému riziku. „Bild“ cituje americké odhady, že v agresívnej vojne proti Ukrajine už bolo zranených alebo zabitých viac ako 315 000 ruských vojakov. Existuje preto obava, že podobnému nebezpečenstvu by mohli čeliť aj demonštranti vyslaní na front. Celkovo tento prípad ukazuje, že odpor verejnosti voči Putinovmu režimu je značne obmedzený.