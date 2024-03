Strach z 3. svetovej vojny rastie: Unikli ruské vojenské dokumenty! Stačí tak málo a hrozí Putinov jadrový útok

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Sputnik/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev)

MOSKVA - Denník Financial Times má údajne k dispozícii šokujúce informácie. Podľa ruských vojenských dokumentov sme bližšie k jadrovej vojne ako kedykoľvek predtým. Spisy odhaľujú, čo by viedlo Vladimira Putina k nariadeniu jadrového útoku.

Od začiatku ukrajinskej vojny vo februári 2022 Vladimir Putin a jeho kremeľskí agitátori opakovane hovorili o jadrovej eskalácii. Neúnavne zdôrazňujú vlastnú jadrovú silu a vyhrážajú sa Západu jadrovým úderom. Strach z tretej svetovej vojny je preto všadeprítomný. Ale ako blízko sme v skutočnosti k jadrovej vojne?

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 735 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Tajné dokumenty odhaľujú, kedy Vladimir Putin nariadi jadrový útok

Podľa denníka Financial Times je Vladimir Putin bližšie ako kedykoľvek predtým k odpáleniu jadrovej bomby. Spravodajský portál získal informácie z tajných ruských vojenských dokumentov, ktoré má denník údajne k dispozícii. Noviny odhaľujú nielen konkrétne prípady, v ktorých by Vladimir Putin stlačil červené tlačidlo a tým nariadil jadrový útok, ale odhaľujú aj to, aké plány na inváziu už kremeľský vodca pripravuje.

Hranica pre Putinov jadrový úder je nižšia ako kedykoľvek predtým

Podľa Financial Times je hranica, ktorú musia Putinovi nepriatelia prekročiť, aby ruský prezident odpálil jadrovú zbraň, nižšia ako kedykoľvek predtým. Zatiaľ čo sa Vladimir Putin verejne prikláňa k čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi, podľa uniknutých tajných dokumentov už v zákulisí prebiehajú vojenské cvičenia pre inváziu do Číny. Ruský Východný vojenský okruh si už nacvičuje, ako by takáto invázia mohla prebiehať.

Ak sa Čína odváži zaútočiť na Rusko, Vladimir Putin by neváhal odpovedať jadrovým útokom. Odhliadnuc od hypotetických vojnových hier v Číne, dokumenty vraj ďalej uvádzajú, že pristátie nepriateľa na ruskej pôde alebo hroziaci nepriateľský útok konvenčnými zbraňami by tiež vyvolal jadrovú odpoveď Kremľa.

Kedy by Vladimir Putin nariadil jadrový útok?

No uniknuté dokumenty poskytujú ešte presnejšie informácie o tom, kedy by mohol ruský prezident odpáliť jadrovú bombu. Tento hororový scenár hrozí okrem iného v prípade zničenia:

20 percent ruských ponoriek nesúcich strategické balistické rakety

30 percent útočných ponoriek s jadrovým pohonom

tri alebo viac lodí ruského námorníctva

tri letiská

simultánne zásahy na hlavné a záložné veliteľské centrá na pobreží

Podľa Alexandra Gabueva, riaditeľa Carnegie Russia Eurasia Center v Berlíne, dokumenty ukazujú, "že operačný prah pre použitie jadrových zbraní je dosť nízky, keď sa požadovaný výsledok nedá dosiahnuť konvenčnými prostriedkami".

Vojenské spisy boli vytvorené v rokoch 2008 až 2014, ale podľa Gabueva zostávajú relevantné pre súčasnú ruskú doktrínu.