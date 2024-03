Obrovský škandál s ruským odpočúvaním Nemecka narastá: Generál vyzradil britské vojenské tajomstvo, telefonoval bežnou linkou

Generálporučík nemeckých vzdušných síl Ingo Gerhartz (Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber)

Počas videokonferencie vedenej pomocou bežnej videotelefónnej technológie Nemecko neúmyselne odovzdalo tajné informácie z britskej a francúzskej armády do Ruska. Podľa denníka Telegraph boli odhalené podrobnosti o distribúcii rakiet Storm Shadow ukrajinským vojakom a prítomnosti britských jednotiek v krajine.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 739 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Nemecký generál sa pripojil z hotelovej izby a prezradí citlivé informácie

Podľa správy veliteľ letectva prítomným dôstojníkom a generálovi, ktorý hovoril zo svojej hotelovej izby, povedal, že britskí a francúzski predstavitelia dodávajú ukrajinským vojakom rakety Storm Shadow. Spomenul tiež, že na mieste boli britskí vojaci – mimoriadne citlivé informácie, ktoré už vyvolali nepokoje a vnútorné spory medzi spojencami v NATO.

Ruská televízia zverejnila záznamy rozhovoru

Záznamy rozhovoru odvysielala ruská štátna televízia. Ruská vláda vníma prítomnosť jednotiek NATO v krajine ako vážnu provokáciu. Nemecký minister obrany Boris Pistorius v nedeľu uviedol, že Vladimir Putin používa nahrávku na destabilizáciu Nemecka a vytváranie rozporov prostredníctvom „informačnej vojny“.

Generál hovoril o možnom dodaní rakiet Taurus

Počas rozhovoru generálporučík vzdušných síl Ingo Gerhartz hovoril o možnej dodávke nemeckých rakiet Taurus na Ukrajinu. Tieto rakety majú dlhší dosah a sú presnejšie ako rakety Storm Shadow. „Ak sa nás pýtajú na spôsoby doručenia, viem, ako to Briti robia,“ povedal Gerhartz podľa Telegraph.

Okrem toho Gerhartz odhalil, že Francúzsko dodáva svoju verziu rakiet Storm Shadow, známych ako Scalp, na Ukrajinu v Audi Q7.

Ukrajinci do Nemecka na školenie?

Ďalší účastník rozhovoru, pravdepodobne brigádny generál Frank Graefe, diskutoval o výcviku ukrajinských jednotiek na nemeckom území. Británia by podľa neho mala prevziať vedenie, keď budú vojaci vycvičení a pripravení vrátiť sa na Ukrajinu.

Incident sa považuje za jedno z najhorších narušení bezpečnosti Nemecka od studenej vojny. Nemecký kancelár Olaf Scholz nariadil vyšetrenie incidentu, ktorý označil za "veľmi vážny".

Moskva reaguje

Publikovaný rozhovor dôstojníkov nemeckej armády o možnostiach Ukrajiny útočiť na ciele v Rusku ukazuje na priame zapojenie kolektívneho Západu do konfliktu, vyhlásil dnes podľa ruskej agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

"Treba samozrejme ešte zistiť, či to v bundeswehru robia zo svojej iniciatívy. Potom je otázka, nakoľko je bundeswehr riadený a ako veľmi to všetko kontroluje pán (nemecký kancelár Olaf) Scholz, alebo či je to súčasť štátnej politiky Nemecka," povedal novinárom hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina. Práve na Putinov príkaz Rusko 24. februára 2022 Ukrajinu vojensky napadlo a tá sa od tej doby - aj s pomocou dodávok zbraní od svojich západných spojencov - ruskej agresii bráni.