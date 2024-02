Obrovské nešťastie: Dievčatko (2) si strelilo do hlavy!

Malá Skye McBride je v kritickom stave. (Zdroj: GoFundMe)

V Spojených štátoch každý rok zomierajú ľudia v dôsledku násilia so zbraňou. Podľa CDC (Center for Disease Control and Prevention) zomrelo v roku 2021 v dôsledku použitia strelných zbraní 48 830 ľudí. Vždy sa objavia správy o náhodných výstreloch v súkromných priestoroch. K obzvlášť tragickej udalosti došlo na Valentína v americkom štáte Michigan. Dvojročné dievčatko Skye McBride sa strelilo otcovou zbraňou do tváre.

Podľa polície sa dievča zbraňou vážne zranilo. "Guľka prenikla malému dievčatku do pravého oka a vyšla cez zadnú časť lebky," uviedol hovorca. Do nemocnice ju odviezol otec Michael Tolbert (44). Batoľa je momentálne v kritickom stave. Lekári uviedli, že dvojročné dieťa je v indukovanej kóme, takže jej opuch mozgu klesol. Teta dievčaťa informovala o incidente na stránke GoFundMe.

Vyšetrovatelia našli dve strelné zbrane, revolver a poloautomatickú pištoľ. Ručné zbrane boli „nezabezpečené“ a „nabité“ v dome. Nenašli sa žiadne trezory ani zámky. Majiteľ tým porušuje michiganský zákon o bezpečnom skladovaní zbraní, ktorý platí od 13. februára Michaela Tolberta obvinili z deviatich bodov vrátane týrania detí prvého stupňa a porušenia zákonov o zbraniach v Michigane.