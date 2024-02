Civilisti vo Fínsku sa majú naučiť strieľať: Príprava na obranu proti Rusku

(Zdroj: Getty Images)

Informuje o tom britský Guardian. Vláda dúfa, že streľba z pušiek by sa mohla stať rovnako populárnou ako futbal alebo ľadový hokej.

Fínsky politik Jukka Kopra (56), poradca na obranu premiéra Petteriho Orpa (54), pre denník povedal: „Vláda chce zvýšiť počet strelníc vo Fínsku z približne 600 na 700 až 1000. Dôvodom je náš obranný model, ktorý ťaží z toho, že ľudia majú a rozvíjajú svoje strelecké schopnosti.“

Nové strelnice by sa preto mali otvoriť do roku 2030. Fínsky brigádny generál a súčasný šéf Obrannej asociácie Antti Lehtisalo (59) o svojich krajanoch hovorí: „Máme veľmi silnú vôľu brániť našu krajinu."

Takmer každý Fín by bránil svoju krajinu

Ukazujú to aj prieskumy: Občania podliehajúci vojenskej službe hodnotili začiatkom roka svoju ochotu brániť Fínsko v prípade vojny s 4,6 z 5 bodov. To zodpovedá približne 92 percentám. Je to najvyššia zaznamenaná hodnota od začiatku prieskumu v roku 2014.