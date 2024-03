Trestné konania v prípade domova dôchodcov na Pažítkovej neboli stále ukončené

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V prípade domova dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove, kde mali v minulosti zle zaobchádzať so seniormi, neboli ani po rokoch ukončené trestné stíhania. Týka sa to oboch vedených konaní. Uviedla to bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.