Európska komisia prvýkrát reaguje na Medvedevove vyhrážky jadrovým útokom: Duševná choroba!

Ruský exprezident Dmitrij Medvedev (Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

BRUSEL - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev je známy svojimi agresívnymi útokmi proti európskym krajinám. Európska komisia ústami svojho hovorcu pre zahranično-politické otázky Petra Stana poslala zástupcovi predsedu Bezpečnostnej rady Ruskej federácie ostrú reakciu. Podľa nej by sa Medvedev mal venovať svojmu duševnému zdraviu, píše denník Jevropejskaja pravda.

„Všeobecne nekomentujeme vyjadrenie ľudí, ktorí sa snažia na seba upozorniť, najmä ak ide o človeka, ktorý je z nejakých interných dôvodov ‚číslom dve',“ povedal podľa denníka Stano. „Aj keď je dobre, že osoba, o ktorej hovoríte, verejne šíri svoju diagnózu, stav svojho duševného zdravia. Dá sa mu len odporučiť, aby vyhľadal konzultáciu a pomoc odborníka,“ dodal hovorca.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 729 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Stano tiež podotkol, že miliardy, ktoré míňa Moskva na vojnu proti Ukrajine by mohla radšej využiť na programy podpory zdravia svojich občanov. "Myslím, že ministri zahraničia členských štátov EÚ dali na svojom pondelkovom stretnutí veľmi jasne najavo, že budeme naďalej podporovať Ukrajinu, pretože sa oprávnene bráni agresii," vysvetlil Stano.

Dmitrij Medvedev je známy svojimi hrozbami proti Západu. Naposledy cez víkend sa vyhrážal jadrovými údermi proti Kyjevu, Washingtonu, Londýnu a Berlínu, ak by Rusko prehralo vojnu na Ukrajine, píšu novinky.cz.

"Pripomeňme, že vo štvrtok Dánsko oznámilo balíček vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote takmer 250 miliónov dolárov," poznamenal denník Jevropejskaja pravda.