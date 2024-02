Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev (Zdroj: foto: SITA/Yekaterina Shtukina, Sputnik, Government Pool Photo via AP)

V krátkom zamyslení sa vyjadril o prípadnom úspechu Ukrajiny v tejto vojne. Podľa jeho názoru by návrat Ukrajiny k starým hraniciam odporoval ruskej ústave, najmä preto, že dobyté oblasti na východe Ukrajiny a Krymu už boli anektované ako trvalé súčasti Ruska.

Zloba smerom na Západ

"A teraz k hlavnej otázke: Naozaj títo idioti (na Západe) veria, že ruský ľud akceptuje takýto rozklad svojej krajiny?" napísal Medvedev. Ruské ozbrojené sily by skôr použili celý svoj arzenál a zaútočili nielen na Kyjev, ale aj na Washington, Berlín či Londýn. "Všetkým ostatným krásnym historickým miestam, ktoré boli už dávno zadané ako ciele našej jadrovej triády," zdôraznil Medvedev.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 725 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Medvedev bol počas svojho pôsobenia vo funkcii šéfa Kremľa (2008-2012) považovaný za liberálneho, umierneného politika. Od začiatku ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine pred takmer dvoma rokmi sa zmenil na extrémistu a teraz je jedným z najtvrdších kritikov Západu.

Neexistujú žiadne konkrétne dôkazy o tom, že by ruské vedenie v súčasnosti plánovalo použiť jadrové zbrane.

Prezident Vladimir Putin nariadil inváziu do susednej krajiny pred dvoma rokmi. Napriek niekoľkým neúspechom Rusko stále okupuje približne pätinu Ukrajiny vrátane Krymského polostrova, ktorý bol anektovaný v roku 2014, a momentálne sa vidí na ceste k víťazstvu.