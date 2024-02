Joe Biden si servítku pred ústa nedáva: Vladimíra Putina označil za "šialeného hajzla"!

Joe Biden a Vladimir Putin (Zdroj: TASR/ AP)

Biden (81) hovoril o hrozbách pre ľudstvo a zdôraznil, že za nebezpečenstvo považuje predovšetkým klimatické zmeny. "To je posledná existenčná hrozba. Je to klíma. Máme tu šialeného hajzla, ako je ten chľast Putin a ďalší, a vždy sa musíme obávať jadrového konfliktu, ale existenčnou hrozbou pre ľudstvo je klíma," vyhlásil Biden. Pre označenie Putina užil skratku SOB, ktorá v angličtine znamená "son of a bitch", a do češtiny sa dá preložiť práve ako hajzl alebo doslovne zkurvysyn.

Americký prezident svojimi slovami o nebezpečenstve jadrového konfliktu narážal na vyjadrenia Putina i ďalších ruských činiteľov, ktorí od začiatku vojny na Ukrajine o možnom použití jadrových zbraní opakovane hovorili. Rusko vlani navyše pozastavilo svoju účasť na dohode Nový ŠTART, ktorá obmedzuje počet jadrových hlavíc a ich nosičov, a nechalo rozmiestniť jadrové zbrane v susednom Bielorusku. Biden už v minulosti výrazom "son of a bitch" označil aj iných ľudí, v januári 2022 napríklad reportéra televíznej stanice Fox News.