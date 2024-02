Veľvyslanec v tom má jasno: Ak bude NATO napadnuté, tento ruský región bude zlikvidovaný ako prvý

Litovský veľvyslanec vo Švédsku Linas Linkevicius (Zdroj: profimedia.sk)

Ruská invázia na Ukrajinu prebieha už viac ako dva roky. Počas jej trvania sa opakovane špekulovalo o možnom útoku Vladimira Putina na jeden z členských štátov NATO. Vyhrážky v tomto smere sme nepočuli iba v ruských propagandistických diskusných reláciách. K takémuto varovaniu totiž už pristúpili aj niektorí predstavitelia Kremľa. Napríklad poslanec Dumy Alexej Žuravljov nedávno povedal, že Vladimir Putin by mal presunúť ruské jadrové zbrane bližšie k USA. Predtým zasa hovoril o útoku na Poľsko a "ďalšej fáze vojny".

Veľvyslanec varuje pred následkami

V súvislosti s pravdepodobným vstupom Švédska do vojenskej aliancie NATO Linas Linkevicius, litovský veľvyslanec vo Švédsku, vydal jasné varovanie pred Vladimirom Putinom v článku o službe krátkych správ X. Vysvetlil, aké drastické následky by pre Rusko malo, ak by šéf Kremľa prišiel s nápadom „vyzvať“ NATO v regióne Baltského mora. Podľa Linkeviciusa sa Baltské more stalo „vnútorným morom NATO“ po tom, čo Maďarsko súhlasilo so vstupom Švédska do NATO.

Najnovšie Švédsko prekonalo poslednú prekážku na ceste k vstupu do NATO, keď maďarský parlament odhlasoval ratifikáciu vstupu krajiny do vojenskej aliancie. Aby krajina mohla vstúpiť do NATO, potrebuje jednomyseľnú podporu členov aliancie – Maďarsko bolo doteraz posledným odporcom.

Tento ruský región bude vyradený ako prvý

Linkevicius mápodľa svojho komentára na sociálnej sieti X jasno v tom, akú reakciu môže Vladimir Putin očakávať v prípade útoku v Baltskom mori. Prvým krokom by bola „likvidácia“ ruskej exklávy Kaliningrad, priznáva švédsky veľvyslanec v Litve. "Kedysi falošné obvinenia Ruska, že bolo obkľúčené NATO, sa teraz stávajú realitou," komentoval ďalej Linkevicius.

Ruská flotila má základňu v Kaliningrade, najzápadnejšom regióne Ruskej federácie. Baltské more oddeľuje Kaliningrad od Švédska, švédsky ostrov Gotland je od pobrežia Kaliningradu vzdialený takmer 300 kilometrov.