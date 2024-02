Kritik Kremľa a multimilionár bije na poplach! Putin teraz spustí veľké vraždenie

Bill Browder varuje pred Vladimirom Putinom. (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Alarmujúce slová od Billa Browdera: Kritik Kremľa je presvedčený, že Vladimir Putin po smrti Alexeja Navaľného stratil všetky zábrany. Browder varuje, že ruský prezident sa pustí do „veľkého vraždenia“.

Pred niekoľkými dňami zomrel v zajateckom tábore v sibírskej arktickej oblasti Jamal ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, najznámejší kritik Vladimira Putina. Politik, oslabený útokom jedom v roku 2020 a opakovanou samotkou v tábore, údajne skolaboval počas vychádzky n a zľadovatenom väzenskom dvore a zomrel napriek pokusom o jeho resuscitáciu. Navaľnyj mal v čase smrti 47 rokov.

Vdova obviňuje Putina zo zabitia Navaľného

Kremeľ odmietol obvinenia Navaľného manželky Julie, že šéf Kremľa Vladimir Putin zabil jej manžela, ako "nepodložené a poburujúce". Vo videoposolstve z 20. februára 2024 47-ročná žena obvinila Putina zo smrti Navaľného a oznámila, že bude pokračovať v boji svojho manžela proti systému šéfa Kremľa.

Julia Navalná však nie je so svojím názorom sama. Kremeľský kritik a multimilionár Bill Browder je tiež presvedčený, že na smrti Alexeja Navaľného mal podiel Vladimir Putin. V rozhovore pre britský "The Mirror" aktivista varuje, že ruský prezident po Navaľného smrti "stratil všetky zábrany" a proti svojim nepriateľom vo Veľkej Británii začne "veľké vraždenie". Browder vysvetlil, že Vladimir Putin má zoznam, ktorý obsahuje mená najmenej dvanástich ľudí, ktorých sa chce zbaviť.

Šéf Kremľa vraj po Navaľného smrti stratil všetky zábrany

Browder nazval Navaľného smrť pre Putina „bodom obratu“ a povedal, že všetkým kritikom Kremľa teraz hrozí zvýšené riziko, že budú zavraždení. "Skutočnosť, že by zabil najpopulárnejšieho a najvýznamnejšieho opozičného politika na prvý pohľad bez strachu z následkov, ukazuje, že ľudia, ktorí sú proti Putinovi v Rusku a v zahraničí, sú vystavení oveľa väčšiemu riziku zavraždenia."

Multimilionár tiež nazval Vladimira Putina „vražedným gangstrom“, ktorého treba zastaviť skôr, ako spustí tretiu svetovú vojnu. Bill Browder bojuje proti Putinovmu režimu od vraždy svojho právnika a informátora Sergeja Magnitského v roku 2009.