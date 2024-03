Putinov priateľ Medvedev varuje: Vo vojne je dovolené všetko, Rusko už nemá žiadne červené čiary

Ruský exprezident Dimitrij Medvedev (Zdroj: TASR/Yekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP))

Dmitrija Medvedeva, bývalého prezidenta Ruska, asi nikdy neunaví provokovať krajiny NATO svojimi hrozbami. Po tom, ako sa Putinov priateľ pred pár dňami dostal na titulky svojou „masívnou dezinformačnou a destabilizačnou kampaňou“ proti Nemecku, sa zrejme rozhodol zaútočiť aj na Francúzsko.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 746 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Dmitrij Medvedev sa vyhráža Francúzsku

Medvedev vo štvrtok (8.3.) varoval Francúzsko, že Rusko už nemá "červené čiary", informoval o tom okrem iných aj portál newsweek.com. Podpredseda ruskej bezpečnostnej rady zverejnil svoj odkaz na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Svoje varovanie adresoval priamo francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, ktorý už predtým na stretnutí s ostatnými predstaviteľmi francúzskej strany v Elyzejskom paláci potvrdil, že Paríž bude naďalej podporovať Kyjev vo vojne proti ruským inváznym jednotkám.

Medvedev šokuje krajinu NATO desivým príspevkom

Francúzsky denník Le Monde informoval, že Fabien Roussel - národný tajomník francúzskej komunistickej strany - po stretnutí uviedol, že podľa Emmnauela Macrona sa „postoj Francúzska“ k vojne zmenil a „nie sú žiadne červené čiary a „už neexistujú žiadne limity“. Medvedev na správu francúzskych novín reagoval šokujúcim X-postom. "Macron povedal: 'Už neexistujú žiadne červené čiary, neexistujú žiadne ďalšie hranice' ohľadom podpory pre Ukrajinu (Le Monde). To znamená, že Rusko už nemá červené čiary týkajúce sa Francúzska," burcoval Medvedev.

Predstaviteľ Kremľa dodal: "In hostem omina licita," latinská fráza, ktorá zhruba znamená: "Vo vojne je všetko dovolené." Macron sa k najnovším vyhrážkam Putinovho priateľa zatiaľ nevyjadril.