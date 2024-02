USA a arabské krajiny pracujú na príprave povojnového plánu pre Pásmo Gazy

Pásmo Gazy počas vojny medzi Izraelom a Hamasom (Zdroj: SITA/AP/Ariel Schalit)

WASHINGTON - Spojené štáty a arabské krajiny pracujú na príprave povojnového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s vytvorením palestínskeho štátu, a zverejnený by mohol byť v najbližších týždňoch. Podmienkou na predstavenie plánu je začatie chystaného šesťtýždňového prímeria, ktoré diplomati vidia ako prvý krok k trvalému mieru. Napísal to v stredu web denníka The Washington Post (WP) s odvolaním sa na diplomatické zdroje z viacerých zapojených krajín.