Najnovšia správa tajných služieb šokuje: TAKTO pracujú ruskí špióni! Pre Putina by to bola poriadna blamáž

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/(Mikhail Voskresensky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Správa britských tajných služieb ponúka nový pohľad na činnosť Putinových špiónov. Ich operácie sú vraj totiž „neuveriteľne hlúpe“. Agenti sú vraj odhalený už po krátkej dobe. Ak by boli tieto informácie skutočne pravdivé, pre šéfa Kremľa by to bola poriadna blamáž.