Šéf Kremľa sa nahneval: Takúto otázku ešte nedostal! Putin prehovoril o svojej údajnej paranoji

Tucker Carlson a Vladimir Putin počas rozhovoru v Moskve. (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Túto otázku ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ešte nikto nepoložil. Kontroverzný moderátor Fox News Tucker Carlson odcestoval do Moskvy, aby osobne urobil rozhovor so šéfom Kremľa.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 715 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Šéf Kremľa hovorí o fámach o paranoji

127-minútový rozhovor bol nahraný v utorok (6.2.2024) v Kremli a zverejnený v hlavnom vysielacom čase v USA vo štvrtok večer. Ako sa očakávalo, v rozhovore dominoval Vladimir Putin, ale 71-ročný prezident pravdepodobne nečakal, že mu moderátor položí jednu konkrétnu otázku: Carlson sa Putina spýtal na jeho údajnú paranoju.

V posledných mesiacoch sa v médiách opakovane špekulovalo, že šéf Kremľa sa stal paranoidným. Počas pandémie sa Vladimir Putin údajne do značnej miery izoloval a v dôsledku toho sa u neho vyvinula paranoja z chorôb. Známy je napríklad jeho nadrozmerný stôl, za ktorým sedával spolu s rôznymi ďalšími hlavami štátov na stretnutiach v Kremli, no vdaka jeho veľkosti sa mu darilo držať si od všetkých odstup.

Tucker Carlson však počas svojho rozhovoru nemieril ani tak na Putinove paranoje z chorôb, ale skôr na jeho geopolitické názory. Televízny moderátor chcel od ruského prezidenta vedieť, či je paranoidný z amerického útoku na Rusko. Carlson tvrdil, že Putin "dospel k záveru, že Spojené štáty by mohli prostredníctvom NATO spustiť 'prekvapivý útok' na Rusko." Americkým ušiam to podľa neho znie paranoidne.

(Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Vladimir Putin na obvinenia z paranoje reagoval nahnevane

Vladimir Putin reagoval nahnevane a hromžil: "Nie je to tak, že Amerika, Spojené štáty americké, zaútočia prekvapivým útokom na Rusko. To som nepovedal. Máme talkshow alebo vážny rozhovor?," spýtal sa očividne vykoľajený. Carlson zareagoval so smiechom a ponúkol sa, že mu jeho vlastné slová opäť odcituje. Putin ho ale ignoroval a začal vysvetľovať „historické pozadie“.

Tuckerovi Carlsonovi hrozia po rozhovore s Putinom sankcie EÚ

V USA bol za rozhovor z Vladimirom Putinom Tucker Carlson ostro kritizovaný. Niektorí ho dokonca obviňovali z podpory ruskej vládnej propagandy. Dôsledky bude mať pravdepodobne aj to, že na rozhovor odcestoval do Ruska, kým vojna na Ukrajine pokračuje. Poslanci Európskeho parlamentu Guy Verhofstadt a Urmas Paet, bývalí belgickí a estónski premiéri, pre americký spravodajský portál Newsweek naznačili, že Carlson bude kvôli rozhovoru čeliť sankciám EÚ.