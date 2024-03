Šokujúce zistenia z Nemecka: Manažér známej spoločnosti bol ruský agent, zmizli takmer 2 miliardy!

(Zdroj: SITA/AP/Matthias Schrader, Polizeipräsidium München)

BERLÍN/MOSKVA - Bývalý prevádzkový riaditeľ skrachovanej nemeckej finančnej spoločnosti Wirecard Jan Marsalek sa už pred zhruba desiatimi rokmi, teda dlhý čas pred pádom firmy, stal agentom ruskej vojenskej rozviedky GRU. Vyplýva to zo spoločného vyšetrovania denníkov Der Standard a Der Spiegel, televízie ZDF a denníka The Insider.

Marsalek, ktorý sa narodil v Rakúsku a má české korene, je teraz na úteku. O jeho údajnej dlhoročnej špionáži pre Rusko už koncom minulého roka informoval The Wall Street Journal. Marsalek podľa médií v júni 2020 ušiel do Ruska, kde začal žiť pod falošnou identitou. Podľa serveru The Insider po odchode do Ruska Marsalek pôsobil nielen ako agent GRU, ale vykonával tiež úlohy pre ruskú tajnú službu FSB.

Zo spoločnosti zmizli približne dve miliardy eur!

Spoločnosť Wirecard ponúkala služby elektronických platobných transakcií, vydávala a spracovávala fyzické platobné karty. Konkurz vyhlásila v júni 2020, keď sa ukázalo, že jej chýba okolo 1,9 miliardy eur, ktoré vykazovala vo svojom účtovníctve. Výkonným riaditeľom Wirecardu bol Markus Braun, ktorý je teraz vo väzbe a čelí obvineniu z podvodu a ďalších trestných činov. Braun podľa serveru The Insider tvrdí, že peniaze boli z firmy Wirecard vyvedené na zložitú sieť zahraničných účtov, ktorú kontroloval Marsalek.

Spoločnosť Wirecard vznikla v roku 1999 a zamerala sa na spracovávanie platieb a na finančné služby. V Nemecku bola považovaná za nádejného hráča na rýchlo rastúcom trhu finančných služieb, bola dávaná za vzor domáceho úspechu a bola označovaná za hviezdu nemeckého technologického sektora.

„Spoločnosť Wirecard sa tešila mimoriadnej politickej ochrane, a to aj v čase, keď už bol jej podvodný obchodný model zrejmý. Tú jej poskytol vtedajší nemecký minister financií Olaf Scholz, ktorý sa za to nikdy neospravedlnil,” napísal britský bezpečnostný špecialista Edward Lucas pre CEPA.