MIMORIADNY ONLINE Americký senát je o krok bližšie k schváleniu pomoci Ukrajine a ďalším spojencom

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

WASHINGTON - Americký Senát pri výnimočnom nedeľňajšom zasadnutí postúpil o ďalší krok bližšie k schváleniu balíka finančnej pomoci Ukrajine a ďalším spojencom. Horná komora Kongresu ovládaná zástupcami Demokratickej strany prezidenta Joea Bidena uviedla, že získala dostatočný počet hlasov za finálne hlasovanie, píšu zahraničné agentúry. Schválenie napäto očakáva Kyjev, prostriedky potrebuje na ďalšiu obranu pred dvoma rokmi trvajúcou ruskou agresiou. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.