Slovenskí hasiči vo Francúzsku pomáhajú pri povodniach: Neuveríte, koľko litrov vody prečerpali!

BRATISLAVA - Slovenskí hasiči vyslaní vo Francúzsku začali vo štvrtok (4. 1.) večer plniť úlohy spojené s prečerpávaním vody z miestneho vodného toku do blízkeho odvodňovacieho kanála, ktorý ústi do mora a pomáha tak odvádzať nadbytočnú vodu. Od začiatku nasadenia slovenského modulu bolo prečerpaných 70-tisíc litrov vody. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Bianka Královičová.

"Okrem prečerpávania vody počas včerajšieho dňa pracoval slovenský tím aj na zriadení prevádzkovej základne v poskytnutých priestoroch športovej haly v neďalekej obci," doplnila hovorkyňa.

Tím docestoval na miesto určenia na hasičskej stanici v St. Omer vo štvrtok popoludní. Rozdelili ho do štvorčlenných skupín, ktoré po vystriedaní pracujú nepretržite. Slovensko vyslalo na severozápad Francúzska 25 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru spolu so 16 kusmi hasičskej techniky v súvislosti s povodňovou situáciou v krajine. Nateraz by mali zostať vo Francúzsku maximálne 14 dní.

