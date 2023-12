Nezvestný britský tínedžer nájdený vo Francúzsku sa do Británie vráti dnes

Alex Batty (Zdroj: repro foto Youtube/Sky News)

Batty odletí z Toulouse do britskej metropoly Londýn v sprievode niekoľkých britských policajtov, uviedol sudca Antoine Leroy. Batty pochádza zo severoanglického mesta Oldham. V stredu večer mu zastavil vodič v horskej oblasti južného Francúzska. Mladík kráčal po kraji cesty blízko Toulouse a pôsobil vyčerpane. Vodič dodávky ho preto odviezol na policajnú stanicu.

Chlapca podľa polície uniesla matka a starý otec

Podľa vodiča Fabiena Accidiniho mu tínedžer povedal, že ho "uniesli" a žil v "duchovnej komunite" v Španielsku. Pred dvoma rokmi sa presťahovali do Francúzska. Tínedžer mu vysvetlil, že sa rozhodol odísť, aby mohol "žiť normálny život, vidieť znovu starú mamu a mať normálnu budúcnosť". Podľa polície chlapca uniesla jeho matka a starý otec v roku 2017 pod zámienkou, že idú na dovolenku do Španielska. Potom žili v komunitách s alternatívnym spôsobom života v Španielsku a vo francúzskych Pyrenejach. Alexovým zákonným zástupcom je jeho stará mama. Zdravotný stav tínedžera je dobrý a nezdá sa, že by bol v období od svojho únosu týraný. Jeho matka, Melanie Battyová, sa ešte nenašla a mohla by byť vo Fínsku, dodal Leroy.