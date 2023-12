Brutálna vražda len 14-ročného dievčaťa! Za jej smrť zadržali politika

Palevského, ktorý je podľa severomacedónskej polície organizátorom i vykonávateľom únosu a vraždy 14-ročnej Vanje Gjorčevskej a 74-ročného Panča Žežovského, zadržali v meste Balikešir na severozápade Turecka, kde sa ukrýval po tom, čo precestoval Srbsko a Bulharsko. Podľa tureckej polície sa plánoval taxíkom presunúť do Istanbulu, na čo si aj najal taxikára; následne sa však vrátil do Balikeširu, kde ho zadržali.

archívne video

(Zdroj: Polícia Severné Macedónsko)

Telá obetí, ktoré boli nezvestné viac než týždeň, objavili v nedeľu neďaleko hlavného mesta Skopje. "Kolegovia z Turecka ma informovali, že tvorca, plánovač, hlavný koordinátor a priamy vykonávateľ (zločinov) je zatknutý na ich území," potvrdil minister Spasovski, ktorý na predchádzajúcich tlačových konferenciách označil Palevského za "netvora".

🔴 Update: The leader of the Macedonian nationalist far-right party, Ljupco Palevski suspected for killing a 14-year-old girl and a 74-year-old barber has been arrested while hiding in Turkey.



The Macedonian Minister of the Interior Spasovski, who called Palevski a "monster",… pic.twitter.com/PpKLslNUqd