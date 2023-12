Desivé správy pre Európu! Zmena klímy spôsobí chaos na celom kontinente: Na pozore sa musia mať aj Slováci

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Európania sa musia pripraviť na zmeny, ktoré by mohli do roku 2050 ovplyvniť celý kontinent. Globálne otepľovanie prinesie so sebou nielen teplejšie podnebie, ale aj presun rôznych živočíchov. Predovšetkým však pôjde o tropický hmyz.

archívne video

Veľkoplošný zásah v území Devínskej Novej Vsi proti komárom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Agentúra pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva (UKHSA) vydala začiatkom tohto týždňa správu, že vplyvom extrémnych horúčav sa do roku 2050 očakáva nárast priemernej teploty o 4,3 stupne Celzia. Do roku 2070 by to len vo Veľkej Británii znamenalo, že úmrtnosť spôsobená teplom by stúpla 12-násobne, zatiaľ čo v roku 2050 by už zhruba 10-tisíc ľudí mohlo trpieť na dehydratáciu a tropické choroby končiace smrťou.

Choroby ako horúčka dengue alebo vírus Zika, ktoré prenáša tropický hmyz, by sa mohli vyskytovať aj v Európe. Do dnešných dní bola problémom pre hmyz teplota, no to sa v priebehu desaťročí zmení. Informáciu poskytol The Guardian s odvolaním sa na UKHSA Health Effects of Climate Change (HECC), ktorá skúma zmenu klímy a jej vplyv na zdravie človeka.

Nositeľ chorôb

Konkrétne ázijský komár tigrovaný, ktorý je jedným z možných nositeľov tropických chorôb končiacich sa aj smrťou, je so stúpajúcou teplotou schopný prispôsobiť sa klíme vo Veľkej Británii do 50 rokov. Všetko to platí za predpokladu, že priemerná teplota vystúpi minimálne štyri stupne Celzia. Ohrozený by bol aj Londýn. Pandémia horúčky dengue by sa tu dala očakávať do roku 2060.

(Zdroj: Getty Images)

Profesorka Isabel Oliverová, hlavná vedecká pracovníčka UKHSA, povedala, že táto správa jasne dokazuje, že "ak neprijmeme dôležité opatrenia, zmena klímy bude mať obrovský vplyv na našu spoločnosť. Môžeme očakávať veľké dopady na fyzické a duševné zdravie, pričom existujúce nerovnosti v oblasti zdravia sa ešte viac prehĺbia".

Problém pre celú Európu

Obávaný komár tigrovaný sa už rozšíril do celého sveta. Ako uvádza Nature, v Európe bol prvýkrát spozorovaný v Albánsku už v roku 1979. Neskôr si ho všimli aj vedci v Taliansku a to v roku 1990. Prvý výskyt bol zapríčinený logistikou, teda potravinami vo veľkých kontajneroch. Neskôr sa však tento komár prenášal do Európy aj v osobných vozidlách. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorô (ECDC) sa komár tigrovaný do roku 2013 aklimatizoval v ôsmich krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Do konca tohto roku by sa mal rozšíriť do ďalších päť. Každý dospelý jedinec môže prenášať horúčku dengue, ktorá by bola pre väčšinu Europánov smrteľná.

Podľa mapy je pre rok 2023 označené červenou kritickou farbou už aj takmer celé Maďarsko, nás južný sused. Komár tigrovaný sa tam podľa týchto údajov vyskytuje už pravidelne. Slovensko sa nachádza od roku 2013 v zelenej zóne, teda v krajinách bez výskytu tohto hmyzu. Výnimku však tvorí juhovýchod Slovenska (oranžová farba), tam sa už objavil, aj keď len zriedka.

Bude teplejšie

Súčasný celosvetový cieľ obmedziť globálne otepľovanie pod 1,5 stupne Celzia bude prekročený v priebehu nasledujúcich piatich až desiatich rokov, pričom svet je v súčasnosti na ceste k zahriatiu na 2,7 stupne. Podľa najhoršieho scenára, kde UKHSA ráta aj s vysokými emisiami, sa tiež očakáva, že úmrtia súvisiace s prechladnutím sa na krátke obdobie zvýšia v dôsledku starnutia a rastúcej populácie.