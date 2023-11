Prepúšťanie zajatcov Hamasu vyvolalo obrovskú vlnu kritiky: TOTO vás dostane do kolien! Lúčili sa s nimi ako s kamarátmi

Hamas prepúšťa rukojemníkov v pásme Gazy. Teroristi sa lúčia so svojimi zajatcami ako so starými známymi. (Zdroj: Youtube/Associated Press)

PÁSMO GAZY – Bojujúce strany Hamas a Izrael sa dohodli na ďalšom prepúšťaní svojich zajatcov. V prípade Hamasu však nie je celkom jasné, na čo chceli teroristi poukázať. Zábery, ktoré sa dostali do celého sveta pobúrili najmä Izraelčanov. Hamas sa totiž lúčil so zajatcami ako so starými známymi. Boli to členovia tej istej skupiny, ktorá sa postarala o masakru v kibucoch z prvej polovice októbra tohto roku.