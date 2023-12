Proti Putinovi sa v prezidentských voľbách postaví aj TÁTO žena: Po ohlásení kandidatúry sa ju režim snažil konfrontovať

Kandidátka do najbližších ruských prezidentských volieb Jekaterina Duncovová (Zdroj: X/Ivan Vaupotič)

MOSKVA – Budúcoročné prezidentské voľby v Ruskej federácii môžu priniesť radikálnu zmenu. Dlhoročná hlava krajiny v podobe Vladimira Putina nemala dlhé roky konkurenciu, keď nerátame obmieňanie funkcií s vtedajším premiérom Medvedevom. V súčasnej dobe je však stolička pod ruským vládcom výrazne nalomená. Hlavným dôvodom je rozhodne vojna na Ukrajine, ktorá oslabila najväčšiu krajinu sveta po fyzickej aj ekonomickej stránke. Zmena by mohla nastať v blížiacich sa prezidentských voľbách.

archívne video

Putin od začiatku o Ukrajine klamal, dokazujú to jeho výroky (Zdroj: Twitter/@Kira_Yarmysh)

Vzťahy so Západom má Rusko na bode mrazu. Putin za to môže vďačiť vojne na Ukrajine, ktorá sa z plánovaného bleskového útoku, zmenila na opotrebovávaciu vojnu. Ruské jednotky držia silou mocou pohraničné územia a to najmä vo východnej časti Ukrajiny. Ruský ľud je však čoraz vo väčšej miere nespokojný. Sankcie uvalené Západom postihli najmä bežných ľudí, krajina zaznamenala rapídny odchod svetových spoločností aj investorov. I keď sa ekonomika pomaly obnovuje, k stavu pred vojnou je to ešte dlhá cesta.

Sloboda prejavu

Vyhlásenie mobilizácie tiež ubralo na popularite súčasného prezidenta. V takejto situácii bude zrejme boj o prezidentské kreslo najsledovanejší za posledné desaťročie. Svoju kandidatúru pre marcové voľby ohlásila už aj ruská novinárka a matka troch detí Jekaterina Duncovová. Ako informujú Večernije Vedomosti, kandidátka vidí situáciu v Rusku tak, že ľudí, ktorí zastupujú demokratické hodnoty, nemá kto zastupovať. "Niekto je vo väzení, iných vyšetrujú...Po februári žijeme v depresií. Tiež patrím k tejto skupine. Mnoho z nás nevie komunikovať, pretože sa častokrát bojíme povedať vlastný názor," povedala s tým, že takýto stav je neakceptovateľný.

(Zdroj: Getty Images)

Duncovová podľa vlastných slov pôjde do boja ako človek, ktorý háji demokratické hodnoty ruského ľudu a zároveň sa do istej miery stavia proti tvrdému odkazu federálnej vlády. "Nejde len o to, že sa chcem stať prezidentkou, ale že som sa spojila s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, aby sme zabojovali o budúcnosť Ruska," vysvetlila svoju nomináciu.

Ďalší pokus o odstránenie

Duncovovej sa stalo niečo podobné, ako prednedávnom kritikovi Kremľa Alexejovi Navaľnému. "Pár dní po tom, ako som ohlásila svoju kandidatúru, sa mi ozvala prokuratúra, že v mojom príspevku na Vkontakte na základe výsledkov sociálnych sietí 'niečo našla'", priblížila. V meste Rževa, odkiaľ pochádza, pracujú absolventi právnickej fakulty, ktorú navštevovala aj ona.

Mali to byť veľmi divné otázky. "Napísali ste, že naša krajina sa za posledných desať rokov uberala nesprávnym smerom. A akým smerom? Čo tým myslíte, keď píšete, že otázky Roskomnadzoru a sveta sa nás všetkých týkajú? Čo si myslíte o postupe úradov a špeciálnej vojenskej operácii?" citovala Duncovová. Následne odpovedala, že o vojenskej operácii nič nespomenula a odmietla sa ďalej vyjadrovať so slovami, že to môže byť použité proti nej.

Екатерина Дунцова высказалась о пропаже Навального и Горинова



«Исчезновение Навального и Горинова напоминает старую НКВДшную практику: максимальная изоляция тюремной системы от внешнего мира, при которой исключается возможность раскрытия реального положения дел внутри». pic.twitter.com/Wuuks4OmFy — Резонанс | #НетВойне (@rezonans_vld) December 20, 2023

Čo sa týka Navaľného, pár dní po oznámení kandidatúry Vladimira Putina, sa politický väzeň a jeho najväčší kritik v jednej osobe náhle stratil. Nachádzal sa pritom vo väzení s vysokým stupňom stráženia. V čase jeho zmiznutia vypadla elektrina. Navaľného podporovatelia si preto myslia, že úrady ich vodcu tajne premiestnili. Od toho dňa, začiatkom decembra, sa s ním nikto z podporovateľov nevie spojiť. Kremeľ sa vyjadril, že o Navaľného súčasnej polohe nemá žiadne informácie.

Rola matky je výhodou

Duncovová je presvedčená, že matka pri moci je prejav starostlivosti a nie tvrdý manažment a autokracia. "Budem presadzovať cestu vzájomného rozhovoru. Vidím to na aktuálnej situácii. Ľudia nemajú veľa príležitostí vyjadriť svoj názorom pred úradmi, nedajbože byť riadne vypočutí. Ja sa to v prípade víťazstva pokúsim zmeniť. Žena je ako stvorená na rolu vodkyne, ktorá je schopná zabezpečiť efektívny dialóg s obyvateľmi," vyhlásila.

Moc v krajine by sa nemala koncentrovať v rukách jednej osoby. V prípade jej zvolenia by Rusko zrejme prešlo z prezidentskej republiky na posilnený parlamentný systém. "Do nášho mesta prišli naposledy poslanci Štátnej Dumy ešte za čias komunizmu, keď navštívili rôzne továrne," spomenula.

Politicky aktívny ľud

Mnoho Rusov podľa Donucovocje uvažuje spôsobom, že sa odtrhli od toho, čo sa deje: "Mrzí ma to, pretože u väčšiny sa to už stalo ich prirodzenou súčasťou. Mne však vždy záležalo na tom, aby čo najviac ľudí prejavovalo svoju občiansku aktivitu. Nech idú voliť a sú maximálne zapojení do tohto procesu...Keď sa bránia tým, že politika je špinavý biznis, ja oponujem, že rozhovor na dvore, oprava potrubia alebo riešenie kúrenia pred zimou nie je politika, ale ich život."

(Zdroj: Getty Images)

Jekaterina Duncovová podala dňa 20. decembra oficiálnu žiadosť, aby ju Ústredná volebná komisia zaregistrovala ako kandidátku pre najbližšie prezidentské voľby. Prvým krokom bolo vyzbieranie 500 potrebných podpisov ruských občanov, čo sa jej už podarilo. Keď pôjde všetko podľa plánu, do 25. januára musí vyzbierať podpisy 300-tisíc ruských občanov zo 40 regiónov, pričom v každom z nich nesmie presiahnuť hranicu 7,5 tisíc.