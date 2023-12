Ruské prezidentské voľby budú trojdňové, oznámila volebná komisia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MOSKVA - Prezidentské voľby v Rusku sa po prvý raz budú konať počas troch dní – od 15. do 17. marca 2024. Podľa agentúry Reuters to v piatok oznámila ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK). Predsedníčka ÚVK Ella Pamfilovová dodala, že tento návrh uznesenia podporili členovia ÚVK pomerom hlasov 13 k jednému.

Pamfilovová konštatovala, že "hlasovanie v trvaní troch dní sa už pre náš (ruský) volebný systém stáva tradičným". Pripomenula, že prvýkrát sa použilo počas pandémie "na zaistenie bezpečnosti voličov" a postupom času tento formát "oslovil väčšinu voličov pre svoje ďalšie výhody". Prijateľnosť tohto systému hlasovania potvrdzujú aj sociologické prieskumy, doplnila Pamfilovová. Právo nominovať kandidátov do prezidentských volieb má v Rusku 25 politických strán, uviedol člen ÚVK Jevgenij Ševčenko.

Kandidovať bude aj Putin

Kandidáti nominovaní politickými stranami, ktoré majú frakcie v Štátnej dume, sú oslobodení od zbierania podpisov voličov, pripomenul. Medzičasom predseda strany Spravodlivé Rusko - Za pravdu Sergej Mironov v piatok oznámil, že na zjazde strany 23. decembra bude potvrdené jej rozhodnutie nominovať súčasného prezidenta Vladimira Putina ako svojho kandidáta vo voľbách prezidenta Ruskej federácie.

Vladimir Putin mal utrpieť zástavu srdca. (Zdroj: SITA/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Špekulácie o tom, či Putin bude kandidovať a kedy svoje rozhodnutie zverejní, ukončil Putin v piatok, keď verejne potvrdil, že sa bude uchádzať o znovuzvolenie. Agentúra Reuters vo svojej správe konštatuje, že pre Putina sú voľby len formalitou: s podporou štátu, štátnych médií a takmer bez prejavov nesúhlasu má istotu, že ich vyhrá. V praxi by to znamenalo, že vďaka šesťročnému mandátu sa udrží pri moci minimálne do roku 2030, doplnil Reuters.

Žiadna spojitosť s demokraciou

Podľa ruských opozičných politikov prezidentské voľby v Rusku nemajú nič spoločné s demokraciou a sú len "figovým listom" na zakrytie skorumpovanej diktatúry putinovského Ruska, píše Reuters. Priaznivci Putina túto analýzu odmietajú a poukazujú na nezávislý prieskum verejnej mienky, ktorý ukazuje, že 71-ročný Putin sa teší obľube u viac ako 80 percent obyvateľov krajiny. Priaznivci tvrdia, že Putin obnovil poriadok a vrátil Rusku časť vplyvu, o ktorý prišlo počas chaosu po rozpade sovietskeho impéria.

Termín konania prezidentských volieb - 17. marca 2024 - oznámila horná komora ruského Federálneho zhromaždenia - Rada federácie - minulý týždeň. ÚVK k tomu v piatok prijala uznesenie, že hlasovať v prezidentských voľbách bude možné tri dni.