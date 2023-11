Šokujúca zmena: Zakladateľ umelej inteligencie sa vrátil do kresla riaditeľa, loboval zaňho aj šéf Microsoftu

(Zdroj: Zoznam s.r.o.)

SAN FRANCISCO - Koncom minulého týždňa dostal na poli umelej inteligencie výpoveď jeden zo zakladateľov čoraz obľúbenejšieho chatbota s názvom ChatGPT. Teraz americká spoločnosť OpenAI oznámila, že sa Sam Altman (38) vracia. Väčšina zamestnancov OpenAI hrozila odchodom, ak sa Altman do šéfovského kresla nevráti. Za Altmanov návrat do čela OpenAI lobovali nielen zamestnanci ale aj významní investori ako Microsoft.

Výsledok personálnej rošády víta najmä investičná spoločnosť Thrive Capital, ktorá povedie chystanú ponuku na predaj akcií OpenAI. Tá by podľa skorších plánov mohla firmu ohodnotiť na 86 miliárd USD (2,7 miliardy eur). "OpenAI má potenciál stať sa jednou z najvplyvnejších spoločností v histórii výpočtovej techniky," uviedla spoločnosť Thrive Capital.

OpenAI pristúpila na to, že správna rada sa teraz čiastočne obmení. Zo začiatku v nej zasadnú bývalý šéf spoločnosti Salesforce Bret Taylor, ktorý sa okrem iného podieľal na vývoji aplikácie Google Maps, ďalej bývalý americký minister financií Lawrence Summers a šéf spoločnosti Quora Adam D 'Angelo. Ten bol aj členom predchádzajúcej správnej rady a podľa agentúry Bloomberg sa zúčastnil na rokovaní o Altmanovom návrate. Predsedom správnej rady bude teraz Taylor.

49-percentný podiel vlastní Microsoft

Zatiaľ nie je jasné, či si miesto udržia zvyšní členovia predchádzajúcej správnej rady, ktorí nemajú vo firme podiel, uviedla agentúra Reuters. Rovnako podľa nej nie je jasné, či investori v komerčnej časti OpenAI získajú kreslá nové. K týmto investorom patrí aj Microsoft, ktorý podľa médií drží 49-percentný podiel. "Milujem OpenAI a všetko, čo som v posledných dňoch urobil, slúžilo tomu, aby som udržal tento tím a jeho poslanie pohromade. Keď som sa v nedeľu večer rozhodol pripojiť k Microsoftu, bolo jasné, že to bola pre mňa aj pre tím tá najlepšia cesta," napísal na platforme X Altman. S novou správnou radou a podporou šéfa Microsoftu chce nadviazať na partnerstvo, ktoré označil za pevné.

Microsoft investoval do OpenAI 13 miliárd dolárov

"Zmeny v správnej rade spoločnosti OpenAI nás tešia. Veríme, že je to prvý zásadný krok na ceste k stabilnejšiemu, informovanejšiemu a efektívnejšiemu riadeniu," reagoval šéf Microsoftu Satya Nadella. Microsoft do OpenAI podľa rôznych médií investoval zrejme až 13 miliárd dolárov (vyše 290 miliárd Kč) a má práva na jeho technológiu. Nadella už v pondelok vo viacerých rozhovoroch povedal, že proti návratu Altmana do OpenAI nič nemá, ak sa vyrieši problematické riadenie firmy. "Technologický gigant chce teraz miesto v novej správnej rade, ktorá sa bude musieť sformovať v najbližších mesiacoch. Chce sa tým vyhnúť ďalším prekvapeniam," povedala k postoju Microsoftu analytička Daniela Hathornová zo spoločnosti Capital.com."Stále visí otáznik nad tým, prečo Altman dostal vyhadzov, a prečo Microsoft o rozhodnutí zrejme nič nevedel," uviedla analytička Danni Hewsonová zo spoločnosti AJ Bell. "Podľa všetkého je ale jasné, že Microsoft bude teraz hrať oveľa väčšiu úlohu, partnerstvo bude silnejšie a obe firmy viac prepojené," dodala.

Odišiel, no vrátil sa s ešte väčším úspechom

Niektorí odborníci poukazujú na to, že Altmanova pozícia je teraz silnejšia. "Sám Altman sa javí ako neskutočne mocný a nie je isté, že by naň mohla nejaká rada dohliadať. Hrozí, že sa zo správnej rady stane len prostriedok na schvaľovanie návrhov. Je možné, že Altman a Nadella presadili, že ten prvý z nich bude mať voľnejšiu ruku," myslí si Mak Yuen Teen zo Singapurskej národnej univerzity."Vzhľadom na to, že na Sama Altmana bude dohliadať nová správna rada, budú jeho náhľady na to, ako firmu riadiť, v jej budúcom smerovaní dominovať," uviedla Susannah Streeterová zo spoločnosti Hargreaves Lansdown. Altmanov návrat by tak mohol pre OpenAI znamenať novú éru, píše Reuters. Firma sa doteraz potýkala s obavami ohľadom bezpečnosti umelej inteligencie (AI) a jej komerčného využitia.

Spoločnosť OpenAI zhruba pred rokom uviedla na trh svojho chatbota ChatGPT, čo spustilo všeobecný záujem o generatívnu umelú inteligenciu a súťaženie technologických firiem v tomto sektore. Termínom generatívna umelá inteligencia sa označujú systémy, ktoré na základe tréningu na obrovskom množstve dát dokážu vytvárať zdanlivo originálne výstupy vo forme textov či obrázkov v reakcii na zadanie užívateľa.