Revolúcia v medicíne: Vedci odhalili, čo dokáže predpovedať INFARKT až desať rokov dopredu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Umelá inteligencia by mohla do budúcnosti pomôcť lekárom vyhodnovať riziko infarktu u pacientov. Zistili to vedci z anglickej Oxfordskej univerzity, podľa ktorých by skúmaný nástroj AI mohol poskytnúť presnejšiu analýzu snímok počítačovej tomografie (CT) a zistiť, či pacientom hrozí infarkt až desať rokov dopredu. Nová technológia pomohla zlepšiť liečbu u takmer 50 percent skúmaných pacientov a podľa odborníkov má potenciál zachrániť tisíce životov.