Susko v Prahe rokoval s českým ministrom aj o probléme veľkého počtu väzňov

PRAHA/BRATISLAVA - Slovenský minister spravodlivosti Boris Susko vo štvrtok navštívil Prahu. V hlavnom meste ČR sa stretol s českým rezortným partnerom Pavlom Blažkom, s ktorým hovorili napríklad o probléme vysokého počtu väzňov v oboch krajinách. Po skončení rokovania to uviedli na tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ministri podľa Suska diskutovali najmä o trestnej politike štátu. "Cieľom slovenskej vlády je zmeniť doterajší princíp trestnej politiky štátu z represívnej funkcie na preventívnu, prevýchovnú a resocializačnú funkciu, a to najmä tým, že chceme znížiť počet väznených osôb znižovaním trestných sadzieb a ich harmonizáciou s vyspelými krajinami EÚ a chceme sa tak priblížiť Rakúsku, Nemecku, ale aj ČR," uviedol slovenský minister.

Podľa Blažka patrí Slovensko aj Česko k štátom, v ktorých je najviac väzňov na počet obyvateľov. "To nie je dobrý údaj. To znamená, že zaostávame v niečom, čo by som nazval moderné trestanie, a tento problém máme spoločný," zdôraznil. Zároveň pripomenul, že na Slovensku pripravoval reformu na riešenie tohto problému už jeden zo Suskových predchodcov Viliam Karas. Vyzdvihol, že nová vláda chce nadviazať v tejto oblasti.

Podľa Suska je ČR významným partnerom Slovenska v justícii, prokuratúre alebo ďalších zložkách spravodlivosti. "Tlmočil som záujem novej vlády ďalej prehlbovať nadštandardnú spoluprácu medzi našimi krajinami, osobitne medzi našimi rezortmi," dodal. Podľa svojich slov tiež českého partnera požiadal, aby štáty V4 postupovali spoločne v otázkach, v ktorých sa zhodnú. Ako V4 by dokázali presadiť spoločné záujmy aj na pôde EÚ, doplnil Susko.