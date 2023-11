Tieňová vláda opozície tvrdí, že Orbán chce vyviesť Maďarsko z Európskej únie

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Franc Zhurda)

Dobrevová podčiarkla, že hlavným cieľom, na ktorom DK pracuje, je udržanie Maďarska v Európe a NATO. V uplynulých týždňoch predstavitelia DK navštevovali maďarské regióny a prezentovali predstavy tejto opozičnej strany o budúcnosti Maďarska, ako aj svoje zámery pre prípad, že by sa dostali k moci.

Maďari chcú byť podľa slov Dobrevovej určite súčasťou Európy. "To sa už v histórii dokázalo mnohokrát. Maďarsko je naša krajina, Európa je náš domov. Sme európski Maďari a chceme žiť v Maďarsku ako Európania," podčiarkla predsedníčka tieňovej vlády DK.

Orbán očakáva veľkú diskusiu k návrhu zákona o ochrane "suverenity"

Maďarský premiér Viktor Orbán očakáva veľkú diskusiu k návrhu zákona o ochrane "suverenity", ktorý bude čoskoro predložený do parlamentu. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré premiér poskytol vo štvrtok agentúre MTI, informuje spravodajca v Budapešti.

"Musíme sformulovať jasné zákazy, aby nebolo možné ovplyvňovať maďarské voľby financiami zo zahraničia," zdôvodnil návrh Orbán pred delegátmi zastupujúcimi maďarskú diaspóru. Vyzval ich, aby podporili cieľ, ktorým je "udržať Maďarsko ako jeden z najbezpečnejších štátov na svete aj uprostred súčasných vojnových a migračných výziev".

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic)

Návrh zákona je stále predmetom diskusie

Server telex.hu v tejto súvislosti podotkol, že pôvodne mal byť návrh zákona predložený parlamentu v utorok, no zatiaľ sa tak nestalo. Otázka uvedeného zákona bola nastolená aj na rokovaní ministrov pre záležitosti Európskej únie. Podľa servera boli takí, ktorí sa domnievali, že by to mohlo nepriaznivo ovplyvniť fungovanie maďarskej občianskej spoločnosti. Maďarský štátny tajomník pre EÚ a medzinárodnú justičnú spoluprácu János Bóka však uviedol, že návrh zákona je stále predmetom diskusie a že jeho prijatie bude v súlade s bojom EÚ proti zasahovaniu do politických procesov zo zahraničia.

Vedenie Fideszu už oznámilo niektoré detaily svojich plánov a naznačilo, že nová legislatíva sa môže vzťahovať na zahraničné financovanie politických strán, a možno aj na médiá a mimovládne organizácie, ktoré sú podľa Orbánových tvrdení pod vplyvom Washingtonu či Bruselu. Podľa servera media1.hu sa do ústavy a trestného zákona zakomponujú nové pravidlá na obmedzenie činnosti "novinárov, pseudocivilov a dolárových politikov financovaných zo zahraničia".

Server hirklikk.hu v tejto súvislosti v septembri uviedol, že podobná legislatíva (Zákon o zahraničných agentoch) existuje už aj v Rusku a slúži na stigmatizáciu médií využívajúcich aj zahraničné finančné zdroje. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu minulý rok konštatoval, že tento zákon je v rozpore s medzinárodnými dohovormi.