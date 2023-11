Slová vedca, ktoré naháňajú hrôzu: Európa stojí pred novou vlnou terorizmu! TÁTO predpoveď neveští nič dobré

(Zdroj: SITA/AP Photo/Majdi Mohammed)

BERLÍN - Odborník na terorizmus a politické násilie Peter Neumann varuje, že konflikt medzi Izraelom a Hamasom by v Európe mohol viesť k „džihádistickej vlne teroru“ v úplne novom rozsahu. A dáva paralely so sýrskou občianskou vojnou.

Pred niečo viac ako desiatimi rokmi viedla sýrska občianska vojna k bezprecedentnej mobilizácii džihádistov – aj v Európe, napísal Neumann na Twitteri (X).

archívne video

Stíhačky IAF zasiahli teroristickú infraštruktúru Hizballáhu (Zdroj: X/Israel Defense Forces )

Nebezpečenstvo od navrátilcov

V tom čase sa tisíce mladých mužov a žien pripojili k teroristickej skupine Islamský štát a odcestovali do Sýrie žiť v „kalifáte“. Mnohí z nich zomreli alebo sa vrátili demoralizovaní a traumatizovaní. Niektorí si však so sebou do Európy priniesli svoju radikálnu islamistickú mentalitu, aby potom „neveriacich“ terorizovali útokmi. Výskumník extrémizmu varuje, že niečo podobné sa môže zopakovať.

"Pre islamistov je toto TEN konflikt"

„Rovnako ako vtedy sa konflikt šíri prostredníctvom sociálnych médií. V prípade Sýrie mali klipy o bombových útokoch a mŕtvych deťoch dramatický účinok. Dnes je toho ešte viac, komunikácia je rýchlejšia a dezinformácie sú mnohonásobne vyššie,“ hovorí Neumann.

Na rozdiel od Sýrie to nie je len tak hocijaká občianska vojna alebo konflikt medzi moslimami: „Pre islamistov je to TEN konflikt: Židia proti moslimom, Svätá zem, Jeruzalem. Jasnejšie to už byť nemôže."

Warum ich eine neue dschihadistische Terrorwelle befürchte. Ein Thread🧵👇 — Peter R. Neumann (@PeterRNeumann) November 6, 2023

Židovský život ako cieľ

Ale keďže nemôžete jednoducho ísť do pásma Gazy ako bojovník, mnohí budú pravdepodobne hľadať svoje ciele na Západe: „A tie budú pravdepodobne primárne súvisieť s Izraelom a Židmi.“ Ohrozenie židovských životov je mimoriadne vysoké.

Okrem toho, myšlienka teroristického individuálneho páchateľa je medzi džihádistami taká rozšírená a mytologizovaná, že siete už nie sú potrebné na to, aby sa stali „vojakom“ alebo dokonca „mučeníkom“. Prevažne mužskí páchatelia by sa jednoducho sami radikalizovali cez internet. Najnovším príkladom toho bol bruselský útočník, ktorý zavraždil dvoch švédskych futbalových fanúšikov.

Aj ďalší odborník v oblasti terorizmu Nicolas Stockhammer povedal, že nebezpečenstvo jednoznačne pochádza od páchateľov jednotlivcov: „Dovolím si predpovedať, že v najbližších týždňoch a mesiacoch sa treba obávať ďalších teroristických aktivít. Najmä osamelými páchateľmi alebo malými bunkami. Islamistický teror je v Európe hneď pred dverami.“