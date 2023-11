V Belgicku pri vyšetrovaní krajne pravicového terorizmu zadržali dvoch ľudí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo))

Vyšetrovatelia tiež našli dôkazy umožňujúce v Nemecku, Taliansku, Chorvátsku a Litve podniknúť razie, ktoré môžu viesť k ďalšiemu zatýkaniu. Vo vyhlásení belgických vyšetrovateľov zverejnenom v piatok bola dvojica dvadsiatnikov identifikovaná ako Daan C. a Kayley W. z Flámska na severe Belgicka. V centre pozornosti boli od mája a vo štvrtok sa uskutočnili domové prehliadky v prístave Ostende a v meste Diepenbeek. "Počas jednej z domových prehliadok v Diepenbeeku sa našli veľké počty nacistických memorabílií, vrátane nacistických vlajok a hákových krížov," uviedla prokuratúra. Daana C. umiestnili do vyšetrovacej väzby, Kayleyho W. po vypočutí prepustili.

"Obe osoby sú podozrivé z účasti na činnosti teroristickej skupiny," uviedla prokuratúra, pričom Daan C. bol obvinený z jej riadenia. Podľa obvinenia "verboval ľudí s cieľom páchať a pripravovať teroristické činy". Členovia skupiny si na šifrovaných online platformách vymieňali návody na výrobu strelných zbraní pomocou 3D tlačiarne a zdieľali aj fotografie rúrkových a zápalných bômb. "Ukázalo sa, že niektorí členovia online skupín napísali manifest, a sú náznaky, že mali k dispozícii zbrane," uviedla prokuratúra.