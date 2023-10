AKTUÁLNE Poľsko si zvolilo zmenu: Víťaz volieb PiS by už vládu nezložilo, Kaczyński hovorí o presune do opozície

Poland, late poll (Ipsos for TVN24)



LATE POLL CONFIRMS OPPOSITION MAJORITY



PiS 36,6% - 198 seats

KO 31% - 161

Trzecia Droga 13,5% (57)

Lewica 8,6% (30)

Konfederacja 6,4% (14)



KO + 3D + LEWICA = 248 (of 460)



Late poll based on exit poll and partial official results