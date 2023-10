Predvolebné sľuby poľskej vládnej strany valcujú internet: Vodičáky zadarmo a koniec domácich úloh, tvrdia

Súčasný poľský premiér Mateus Morawiecki na stretnutí strany PiS s voličmi vo Vroclave v nedeľu prvého októbra (Zdroj: Facebook/PiS)

V nedeľu prvého októbra sa vo Vroclave konalo stretnutie s voličmi vládnej politickej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Prítomná na ňom bola aj predsedkyňa poľského parlamentu (Sejmu), Alžbeta Witeková, ktorá tam prišla priamo zo zjazdu strany v Katoviciach. Ako informujú Wiadomości, predsedkyňa Sejmu pred davom ľudí spomenula niektoré body programu, ktorými si chce PiS nakloniť voličov na svoju stranu.

Predsedkyňa Sejmu na pódiu prehlásila, že bolo už dosť klamstiev od opozície a vyzvala prítomných voličov, aby si prečítali 300-stranový volebný program. Podľa poľských webov sa dostali do popredia najmä dva body, ktoré bude chcieť PiS v prípade výhre presadiť.

Žiadne domáce úlohy

V priebehu nasledujúcich štyroch rokov chce strana "znížiť patologické (toxické) doučovanie detí, na ktoré minú ich rodičia každoročne desiatky miliónov zlotých". V prepočte je to cez dva milióny eur. Okrem toho by sa na prvom stupni základných škôl zaviedol "program domácich úloh len počas mimoškolskej činnosti." PiS vysvetľuje, že žiaci by nedostali žiadne domáce úlohy. "V prípade, ak by žiaci nezvládali učivo v rámci vyučovania, vytvoríme doplnkové triedy na doučovanie," vysvetlila.

Vodičský kurz zadarmo

Druhým bodom volebného programu, ktorým si chce PiS získať najmä hlasy mladých ľudí, je bezplatný vodičský preukaz pre študentov stredných škôl, ktorí už dovŕšili vek 18 rokov. "Bezplatný vodičský kurz bude dostupný pre každého, kto si oň požiada," povedala Witeková vo Vroclave.

Toto prehlásenie sa objavilo dokonca aj na TikToku, kde láme rekordy v sledovanosti. Kritici sú však v tomto smere veľmi opatrní. Všetkých zaujíma, kde chce strana nájsť peniaze pre realizáciu týchto sľubov.