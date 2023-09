Aká klimatická kríza? Šéfka eurokomisie sa veselo vyváža súkromným lietadlom, použila ho 57-krát

Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo)

BRUSEL - Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie, presadzuje tzv. Green Deal. Emisie CO2 sa majú do roku 2050 výrazne znížiť. Šéfka eurokomisie chce do roku 2050 urobiť Európu klimaticky neutrálnou. O to viac prekvapuje, že sa dosť často vyváža súkromným lietadlom.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová si za dva roky prenajala súkromné lietadlá na svoje služobné cesty 57-krát a to napriek boju proti klimatickej kríze. V utorok ráno to potvrdil hovorca Európskej komisie. Zdôraznil, že von der Leyenová zvyčajne využíva pravidelné lety, ale v rokoch 2021 a 2022 bolo k dispozícii podstatne menej pravidelných letov kvôli pandémii koronavírusu.

Okrem toho, na rozdiel od mnohých národných vlád, Komisia nemá svoju vlastnú letovú prevádzku. Hovorca pre dpa tiež povedal: „Prezidentka cestovala autom, lietadlom a vlakom spolu približne 164 dní v rokoch 2021 a 2022."

Americký špeciál na letislu M.R. Štefánika

Preveruje sa možnosť pravidelných letov

Pred každou cestou sa kontroluje, či je možný plánovaný let a či to nepredstavuje bezpečnostné riziko. Minulý týždeň napríklad von der Leyenová letela pravidelnou linkou do Abú Zabí a odtiaľ na summit G20 v Indii. Na nočný spiatočný let využila tiež pravidelné lety cez Zürich do Frankfurtu.

Cesta lietadlom do Bratislavy vyvolala kritiku

Už v roku 2021 vyvolala Ursula von der Leyenová kritiku svojím letom súkromným lietadlom na vzdialenosť iba 47 kilometrov. Vtedy sa 21. júna viezla z Viedne do Bratislavy. Js jeúkromné ​​lietadlo vypustilo počas 19-minútového letu 1,13 tony CO2, ako uviedol Bild. Vlak by tú istú trasu prešiel za niečo vyše hodiny s takmer nulovou uhlíkovou stopou.

Hovorca vtedy vysvetlil: „Po odlete a prílete do Belgicka smerovala prezidentkina cesta do siedmich krajín za dva dni. Skúmali sa alternatívy, no logisticky iná možnosť nebola."

„Pani prezidentka mala v ten istý večer letieť z Bratislavy do Rigy tým istým lietadlom. Okrem toho boli obavy z používania pravidelných letov či vlakov kvôli koronavírusu. Posádka, ktorá sa starala o všetkých šesť letov, bola kompletne otestovaná na koronavírus," dodal hovorca.