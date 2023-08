Zabijak Prigožin neprestáva prekvapovať aj po svojej vlastnej smrti: Podľa všetkého kreslil knižku pre deti!

Prigožin má na konte kreslenie knižky pre deti. (Zdroj: TASR/AP Photo/Dmitri Lovetsky, Twitter.com/fatiga)

V knihe ukazuje brutálny bojovník svoje "mäkké" srdce. Dielo s názvom Indraguzik vyšlo v roku 2002 a pri jeho písaní mu vraj pomohli jeho deti Polina a Pavel. Nikdy sa však nedostal do veľkých nákladov, vytlačilo sa len 2000 kópií a tie sa rozdali priateľom a známym.

Príbeh v 99-stranovej knihe je o chlapcovi Indraguzikovi, ktorý žije so svojou rodinou v divadelnom lustri. Keď vypadne z lampy, začína sa jeho dobrodružstvo - musí totiž nájsť cestu späť do svojho domova. Problémom je, že hlavný hrdina patrí k "maličkým ľuďom" a vo svete veľkých ľudí to má ťažké. Chlapec normálnej veľkosti nakoniec pomôže Indraguzikovi tým, že ho nasadí na balón, ktorý ho vezme späť k jeho rodine.

i can't get over of how prigozhin used to be a child book illustrator pic.twitter.com/tLn7XAuVG7 — fatiga⛓️ (@fatiga98) June 26, 2023

Kniha obsahuje aj bohaté ilustrácie, ktoré sa podľa Moscow Times pripisujú samotnému Prigožinovi. Neexistujú však "žiadne iné verejné dôkazy o umeleckých schopnostiach vodcu wagnerovcov", pokračujú noviny.

Expert: Prigožin bol všestranný

Ruský expert na politiku Konstantin Kalačov podľa denníka ocenil knihu ako "pekný príbeh". Spomenul, že Prigožin bol veľmi premenlivý. „Je to rôznorodý človek, ktorý sa v rámci svojich možností snaží o sebarealizáciu. Pokiaľ bolo v móde byť dobrý, bol dobrý. Ale potom prišiel zlý čas a on sa stal zlým."