TOTO je možný nástupca Prigožina: Zdedí po ňom miliardy, jachty aj vily! Jeho meno nie je neznáme

Stál za Prigožinovou smrťou generálmajor Averjanov? (Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky)

MOSKVA - Po smrti Jevgenija Prigožina sa špekuluje, kto by ho v jeho funkcii šéfa wagnerovcov. Najčastejšie sa skloňuje meno generálmajora Andreja Averjanova. Ten by mal zdediť aj obrovský Prigožinov majetok. Averjanov mal stáť v minulosti aj za výbuchom muničného skladu v českých Vrběticiach.

Ako píše denník Wall Street Journal po smrti Prigožina sa teraz špekuluje, kto vyhrá boj o obrovské majetky Jevgenija Prigožina. Ten zahŕňa miliardy rubľov, jachty a nehnuteľnosti. Zdroje amerického denníka považujú za níádejného nástupcu šéfa wagnerovcov Andreja Averjanova. Ten je momentálne na čele tajnej jednotky zodpovednej za zámorské akcie.

Ako píše Daily Beast, generálmajor mal na svedomí aj otravu dvojitého agenta Sergeja Skripala a jeho dcéry Julie. Server Bellingcat ho zas obviňuje z toho, že dohliadal na výbuch vo vojenských skladoch v českých Vrběticiach.

Generálmajor Andrej Averjanov (Zdroj: profimedia.sk)

Je možné, že Averjanov prevezme aj Prigožinove aktivity v Afrike. V júli sa totiž stretol v Petrohrade s africkými politickými špičkami a spojencami Moskvy.

Daily Mail zas píše, že Averjanov voči Prigožinovi cítil obrovskú nenávisť. Špekuluje sa tiež, že mohol dokonca stáť aj za smrťou šéfa wagnerovcov. "Veľa ľudí, vrátane mňa, si myslelo, že jeho dni sú spočítané. Veľa sa diskutuje o spomínanom mene (Averjanov). To ma neprekvapuje," uviedol zdroj z britských tajných služieb pre stránku inews.co.uk.