Maďarsko vyzvalo na užšiu spoluprácu medzi Európskou úniou a Tureckom

BUDAPEŠŤ - Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó vyjadril presvedčenie, že EÚ a Turecko by mali užšie spolupracovať. Uviedol to v piatok po schôdzke s novým tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom.

Medzi Európskou úniou a Tureckom je podľa Szijjártóa potrebná užšia spolupráca ako kedykoľvek predtým, pretože by to pomohlo zlepšiť fyzickú i energetickú bezpečnosť kontinentu a prispelo by to aj k riešeniu problému zhoršujúcej sa konkurencieschopnosti Európy.

Význam Turecka je väčší ako kedykoľvek predtým

Maďarský minister zahraničných vecí vonkajších ekonomických vzťahov ocenil, že prvá cesta novovymenovaného tureckého ministra viedla práve do Budapešti. Podľa jeho slov to svedčí o tom, že medzi oboma krajinami je strategický vzťah. "V novej geopolitickej a svetovej ekonomickej ére je význam Turecka väčší ako kedykoľvek predtým, čo je rozhodujúce pre bezpečnosť Maďarska a celej Európy z hľadiska fyzickej bezpečnosti, ako aj energetickej," povedal Szijjártó, ktorý podčiarkol dôležitosť modernizácie colnej únie a čo najskoršieho zrušenia vízovej povinnosti medzi EÚ a Tureckom.

Vstup Švédska do NATO stále konzultujú

K otázke ratifikácie vstupu Švédska do NATO šéf maďarskej diplomacie povedal, že maďarská a turecká vláda navzájom priebežne vývoj ratifikačného procesu konzultujú a bude tomu tak aj v nasledujúcom období. V súvislosti s pálením Koránu v Dánsku a Švédsku Szijjártó zdôraznil, že maďarská vláda považuje za neprijateľné znesväcovanie kníh a symbolov akéhokoľvek náboženstva. Odvolávať sa pri takýchto skutkoch na slobodu prejavu je podľa jeho názoru poburujúce.