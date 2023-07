Sankcie uvalené na Rusko nič neriešia: Boje na Ukrajine pokračujú aj vďaka čínskej pomoci

Ruské ťaženie na Ukrajine pokračuje aj vďaka spolupráci s Čínou (Zdroj: Getty Images, Profimedia)

PEKING/MOSKVA – Od spustenia invázie na Ukrajinu prišlo Rusko o mnoho vojakov aj arzenálu. Putin sa o doplnenie vojska postaral cez mobilizáciu, no problémom boli neskôr aj technológie. S tým však pomohla Kremľu Čína, ktorá takýmto spôsobom nepriamo podporuje ruské ťaženie na Ukrajine.

Môžeme len predpokladať, čo by sa stalo, keby bolo Rusko vo vojne s Ukrajinou odkázané samo na seba. Po uvalení západných sankcií mala podľa prognóz nasledovať v agresorskej krajine ekonomická kríza. Rusko síce opustilo mnoho podnikateľov, ale odišli prevažne tí, ktorí boli napojení na európsky trh. Čína, ako veľmi silný partner Ruska, podporuje dokonca jeho inváziu na Ukrajine. Informuje o tom CNN.

Kremeľ získava z Činy vybavenie a technológie. Čím je vojna na Ukrajine dlhšia, tým viac sa ukazujú tieto komponenty ako kľúčové. Úrad riaditeľa národnej rozviedky USA nedávno zverejnil dokument "Podpora pre Rusko poskytnutá Čínskou ľudovou republikou", ktorá je v platnosti minimálne do konca tohto roku. Dokument je verejne dostupný a využíva informácie západných médií. Z celkového hľadiska vyplýva, že Čína je pre Rusko a jeho armádu čoraz dôležitejšia.

Peniaze aj zbraňové systémy

Podľa informácii v dokumente, ktoré poskytol ruský colný úrad, mal ázijský gigant v marci tohto roku dopraviť do Ruska v dronoch viac ako 12 miliónov dolárov. Čína okrem toho poskytuje Rusku technológie dvojakého využitia. Kremeľ ich potom nasadzuje na Ukrajine. "Ide o navigáciu, rušičky či dokonca časti motorov do stíhačiek," uvádza sa v správe.

Zdržanlivá

Ďalším artiklom sú polovodiče, ktorých export do Ruska sa od roku 2021 výrazne zvýšil. Polovodiče vyrobené v USA majú v Rusku oveľa vyššiu predajnú cenu. Je to dôsledok sankcií a kontrol vývozu. Podľa dokumentu Čína s najväčšou pravdepodobnosťou pomáha Moskve obísť tieto sankcie, no nie je jasné v akom rozmere. Od jeho invázie na Ukrajinu však zaujala kritický postoj ku svojmu ekonomickému partnerovi.

"Ku konfliktu (na Ukrajine) zastávame objektívny a spravodlivý postoj. Aktívne podporujeme mierové rozhovory a uľahčene procesu ich realizácie. Čína nepredáva zbrane žiadnej strane, ktorá je nejakým spôsobom zapojená do ukrajinskej krízy. Export kontrolujeme veľmi dôsledne a to v rámci zákonov a platných predpisov," vyjadril sa Liou Pengyu, hovorca čínskeho veľvyslanectva v USA s tým, že ekonomická a obchodná spolupráca medzi Čínou a Ruskom je viac ako nadštandardná. Okrem toho dodal, že Čína sa nezameriava na žiadnu tretiu stranu a ich spolupráca nesmie byť narušená nátlakom zvonka.

Zmena postoja

Aby sa krajiny vyhli vplyvu západných sankcií, používajú na transakcie domáce platobné systémy. Do Číny prúdi takýmto spôsobom čoraz viac ropy a zemného plynu. "Táto hodnotiaca správa, ktorá podlieha zákonu o spravodajských službách z minulého roku, podrobne opisuje rozsah čínskej podpory pre pokračujúcu Putinovu inváziu," uviedol vo vyhlásení poslanec z radov demokratov Jim Himes, člen poradného výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby.

"USA sa domnievajú, že na začiatku vojny na Ukrajine mala Čína v úmysle predať Rusku smrtiace zbrane. V priebehu vojny však túto myšlienku výrazne obmedzila," vysvetlil Himes.

Žiadna verejná kritika

Čína kvôli vojne na Ukrajine vyhlásila neutralitu a od tej doby sa snaží obe strany presvedčiť, aby si sadli k mierovému stolu. Peking sa ale na druhej strane vyhýba verejnej kritike ruského vojnového úsilia. Ruskí a čínski predstavitelia opakovane zdôrazňujú svoju spoluprácu, pričom prezidenti po aprílovom stretnutí vyhlásili "bezhraničné vojenské partnerstvo".