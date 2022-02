Úprimné SPOVEDE z vojnovej zóny: Ukrajinci prehovorili o tom, ako prežívajú najhoršie dni svojich životov

Ukrajinci žijú s myšlienkou na možné prepuknutie vojny už od roku 2014, kedy sa separatisti zmocnili oblastí na východe krajiny a Rusko anektovalo Krym. Nedávno bola hrozba umocnená masívnym hromadením ruských jednotiek vo východnom pohraničí, ktoré vyústilo do dnešnej rozsiahlej ofenzívy. Traja ukrajinskí občania sa pre BBC vyjadrili, ako sa dá vôbec žiť v takejto zložitej situácii.

Stres si ventiluje tancovaním

Valentyna Kovačová (36) je profesionálna tanečnica, ktorá vlastní štúdio ValenDance v Kyjeve. Za normálnych okolností je koniec zimy a príchod jari jej najrušnejším pracovným obdobím, keďže mnohí klienti navštevujú jej kurzy v čase, keď sa začína otepľovať. Tento rok je však iný; hrozba ruskej invázie spôsobila, že ľudia prestávajú myslieť na takéto veci. Iní dokonca prestali za kurzy platiť, aby si ušetrili nejaké peniaze. Valentyna rátala s ofenzívou Ruska, no zrejme nie v celom rozsahu Ukrajiny. Takto sú ohrození aj jej rodičia, ktorí bývajú ďaleko na západe krajiny.

Lietanie s dronmi

Ruslan Beliaiev (45) prevádzkuje Dronarium, spoločnosť, ktorá poskytuje komerčné lietanie s dronmi. Organizuje letecké šou a umiestňuje reklamy či bannery na ťažko dostupné miesta. Jedným z ich najznámejších projektov bolo vyvesenie LGBT vlajky s dúhovými pruhmi nad ukrajinským hlavným mestom počas osláv Kyiv Pride v júni 2020. Vlajka viala nad rôznymi kyjevskými pamiatkami vrátane Sochy vlasti.

Spolupráca s komerčnými klientmi prinášala dobré výnosy, ale biznis začal upadať. Najskôr zasiahla pandémia a potom zvýšené napätie okolo Ukrajiny, ktoré v súčasnosti prepuklo až do vojny. Zatiaľ čo sa s nákupom základných vecí Ruslan zatiaľ netrápi, rozhodol sa hľadať iné smery svojho podnikania. Dvaja jeho pracovníci, ktorí v minulosti bojovali v konflikte na východe Ukrajiny, dostali nápad. "Naše drony by sa dali prekalibrovať. Niektoré majú špeciálne kamery, iné termokamery. Všetky môžeme použiť na spravodajstvo," hovorí. Beliaievova firma je v procese prípravy spoločného projektu s ukrajinskou územnou obranou. Táto spolupráca by ho dokázala finančne udržať na nohách.

Pracuje v obrannej stratégii Ukrajiny

Natalia Sadová (35) vyštudovala medzinárodné vzťahy. Pracuje ako hovorkyňa v štátnom podniku na výrobu zbraní Ukroboronprom. Keď nedávno vzrástlo napätie, začala uvažovať o tom, ako by sa mohla ešte viac zamerať na obrannú sféru. "Nemôžem zobrať guľomet. Nemyslím si, že budem veľmi užitočná," hovorí. Verí však, že jej vzdelanie a skúsenosti jej pomôžu v oblasti obrannej stratégie, a preto sa prihlásila na dvojročné postgraduálne štúdium na Univerzite národnej obrany.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA

Ako súčasná kríza ovplyvnila jej každodenný život? "Neobmedzujem sa, snažím sa žiť tak, ako predtým, alebo teda tak, ako to situácia dovoľuje," povedala Natalia. "Moji priatelia premýšľali, či sa oplatí vyberať hotovosť z bánk. Myslím si, že nie. Držím sa svojho sporiaceho plánu." Ako mnoho iných Ukrajincov, aj Sadová zdôrazňuje potrebu vyhnúť sa panike za každú cenu. Po dnešnej invázii ruských vojsk sa však situácia rapídne zmenila.