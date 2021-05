KORONAVÍRUS Boj o život po očkovaní: Žena (26) dostala po tejto vakcíne niekoľko anafylaktických šokov

Po očkovaní Kirsty Hextovej sa začali diať dramatické scény. Ako informuje britský Daily Star, žena mala 28. apríla náhly alergický šok niekoľko minút po druhom očkovaní vakcínou Pfizer/Biontech. Mladej žene opuchol jazyk a hrdlo a ťažko sa jej dýchalo. Britku okamžite previezli do nemocnice.

Žena po očkovaní bojovala o život

Po tom, čo ju lekári v nemocnici kráľovnej Alexandry v Portsmouthe stabilizovali, vysvetlili, že Kirsty Hextová mala anafylaktický šok z momentálne neznámej zložky vakcíny Pfizer/Biontech. Podľa denníka Daily Star žena potom utrpela ďalšie štyri alergické šoky. Pracovníci kliniky sa stále ponáhľali, aby jej dodali adrenalín a zachránili jej tak život.

Hrozivé spomienky

Kirsty Hextová dnes na udalosti spomína s hrôzou. "Všetko sa stalo tak rýchlo a ja som vôbec netušila, o čo ide. Párkrát som dokonca omdlela," povedala matka dcéry v rozhovore pre Daily Star. Lekári ju nakoniec pre obavy o jej zdravie preložili na jednotku intenzívnej starostlivosti. V rovnakom týždni utrpela Hextová ďalších päť anafylaktických šokov. Pri jednom z nich jej dýchacie cesty opuchli tak silno, že sa dočasne prerušil prísun kyslíka do mozgu a v dôsledku toho žena dostala záchvat, pri ktorom omdlela a nekontrolovateľne sa triasla.

Kirsty Hextová si myslela, že zomrie

„Naozaj som verila, že sa moje telo vzdá - myslela som si, že zomriem v nemocnici a nikdy by som nevidela, ako moja dcéra vyrastie,“ povedala Hextová. „Dokonca som mala telefonát plný plaču so sestrou, v ktorom som sa jej pýtala: ‚Ak sa nezobudím, môžeš vychovať moju dcéru?‘“

Žena je stále v nemocnici

Kirsty Hextovú konečne 5. mája prepustili z nemocnice a dostala špeciálne núdzové pero. Avšak už o pár dní neskôr bola Angličanka prevezená späť na kliniku po ďalších piatich šokoch a ďalšom spontánnom epileptickom záchvate. Musí nateraz zostať v nemocnici, pretože lekári majú podozrenie, že dôjde k ďalším šokom.

Očkovanie zachraňuje životy

Bez ohľadu na to Hextová apeluje na ostatných, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu. „Aj keď som od očkovania už niekoľkokrát takmer zomrela, sama pracujem v opatrovateľskom sektore a viem, aké je to dôležité. Chcem, aby si ľudia pamätali, že reakcie, aké som mala ja, sú veľmi zriedkavé - a len preto, že som mala zlú reakciu, neznamená to, že ju budú mať všetci ostatní. Očkovanie zachraňuje životy.“