Nová štúdia postavila všetko na hlavu: Toto opatrenie kvôli KORONAVÍRUSU je zbytočné!

Dodržiavali sme rozostupy nadarmo? Aspoň na prvý pohľad to naznačuje štúdia Massachusettského technologického inštitútu (MIT). Ako uvádza New York Post, vedci skúmali riziko expozície koronavírusu v uzavretých miestnostiach na základe faktorov, ako sú napríklad čas, filtrácia vzduchu a cirkulácia. V rámci svojho výskumu, ktorý zahŕňali aj faktory, ako je použitie masky, imunizácia, dýchanie, jedlo a hovorenie, nakoniec spochybnili všeobecne platné pravidlo vzdialenosti dvoch metrov.

Štúdia ukazuje minimálnu vzdialenosť ako nadbytočnú

Vedci z MIT prišli na to, že nezáleží na vzdialenosti, ktorú máte od infikovanej osoby, ale na dĺžke času, ktorý s touto osobou strávite v miestnosti. Nezáleží na tom, či ste od infikovanej osoby vzdialení 1,5 metra alebo 15 metrov. „Dištancovanie vám až tak veľmi nepomáha a tiež vám dáva falošný pocit bezpečia, pretože ste rovnako v bezpečí vo vzdialenosti 6 stôp, ako aj vo vzdialenosti 60 stôp, keď ste vo vnútri,“ uviedol profesor z MIT Martin Bazant. „Všetci v tejto oblasti sú vystavení zhruba rovnakému riziku.“

Zdroj: Getty Images

Ako je to s rúškami?

Ale to nie je všetko! Pravidlo vzdialenosti nie je veľmi užitočné, najmä ak nosíte masku vo vnútri uzavretých miestností. Prečo? „Skutočne to nemá žiadny fyzický základ, pretože vzduch, ktorý človek dýcha pri nosení masky, má tendenciu stúpať a inde v miestnosti zase klesá, takže ste viac vystavení priemernému pozadiu (vzduchu).“

Lockdown nie je vždy úplne nevyhnutný

Vedci tiež zistili, že veľa miestností je skutočne dostatočne veľkých a dobre vetraných a v skutočnosti by nemuseli byť uzavreté. „Často je miestnosť dostatočne veľká, ventilácia je dostatočne dobrá, čas, ktorý ľudia trávia spolu, je taký, že tieto miestnosti možno bezpečne prevádzkovať aj pri plnej kapacite,“ uvádza sa v štúdii. "Tento dôraz na dištancovanie sa nebol od začiatku skutočne na mieste. CDC alebo WHO to nikdy poriadne neopodstatnili," uviedol Bazant.

Zdroj: Getty Images

Neskúmalo sa však, či ste vystavení vyššiemu riziku infekcie, ak sa priblížite k infikovanej osobe do vzdialenosti menšej ako dva metre.