Zabil Marečka (†3), v base ho našli obeseného: Šokujúci list v rukách matky tyrana Josefa (†22)

Za dôkaz považuje list, ktorý jej syn poslal z väzenia pár dní pred smrťou. Ten ukázala aj médiám, správu priniesol český Blesk.

Plány do budúcna

Josef matke napísal o svojich plánoch do budúcna, vyznal sa, že verí v to, že sa spoza mreží dostane skôr. "Dúfam, že sa s tým všetkým dá stále niečo robiť," uviedol s tým, že by uvítal, ak by ho preložili čo najbližšie k rodine. "Hlavne sa o mňa neboj, som v poriadku a dávam na seba pozor. Buď pokojná," dodal.

Zdroj: Reprofoto/CNN Prima NEWS

List napísal v nedeľu. V stredu ho už našli obeseného vo väznici v obci Valdice, kam ho medzičasom presunuli z väzobnej väznice Praha-Pankrác. "V súčasnosti vyšetrujeme úmrtie väznenej osoby, ktorá bola na cele sama," potvrdila aj hovorkyňa Väzenskej služby Petra Kučerová. Podrobnosti však neuviedla.

Podľa dostupných informácií ale polícia cudzie zavinenie vylúčila. S tým sa nestotožňuje Josefova matka Danuša. "Pani doktorka z pitevne nám povedala, že keď tam prišli, tak visel," opísala a ďalej objasnila, že nechápe, ako sa mohol obesiť, keď pri sebe nemohol mať po prehliadke nič nebezpečné. Väzni vo všeobecnosti prídu napríklad aj o opasok či šnúrky od topánok.

Horor za dverami bytu

Dvadsaťjedenročný muž podľa verdiktu začal ani nie trojročného chlapca týrať vlani v januári po tom, čo sa nasťahoval k jeho matke. Opakovane ho podľa súdu sprchoval v studenej vode, vystavoval kontaktu s horúcou plochou, čím utrpel popáleniny, okrem iného aj v tvári.

Zdroj: FB/J.T., FB/S.T.

Mlátil ho dlaňou aj varechou, a to na otvorených ranách, dával mu facky. Rodičia podľa súdu dieťa schovávali pred sociálnou pracovníčkou, lekárom i rodinou, aby sa na týranie neprišlo.

Násilie sa podľa obžaloby stupňovalo. V polovici februára podľa súdu udrel dieťa tak, že mu poškodil mozog a miechu. Dieťa potom osprchoval studenou vodou a uložil do postele a išiel spať. Dieťa zomrelo 16. februára medzi 03:00 a 05:00.