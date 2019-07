Pekelný let: Rozlievali chlast, fotili si navzájom údy a zastrašovali posádku i spolucestujúcich

Skupina opilcov desila cestujúcich, mladých i starých už na letisku v Edinburgu. Jeden z nich pri nástupe hrubo urazil stewarda, iný sa pokúsil „vystúpiť“ z lietadla počas letu a vyzval palubných sprievodcov, aby mu s nápojovým vozíkom uhli. Skupina vulgárne vykrikovala, chválili sa, že si fotili svoje pohlavné orgány a rozlievali nápoje na ostatných cestujúcich. Matka chlapca (9), ktorá si želala zostať v anonymite, povedala: „Môj syn sa rozplakal. Bol vystrašený pri predstave, čo chcú títo veľkí muži ešte vyviesť. Starší pár vedľa nás sa viditeľne triasol. Deti by takéto niečo nemali zažiť, vlastne nikto by nemal. Nikdy v živote som nebola taká znechutená.”​ Člen skupiny, ktorý sa lúčil so slobodou, mal na sebe čierny latexový sadomaso oblek s čižmami až po stehná. Matka dodala: „Najprv sme si ich všimli na letisku. Všetci mali tričká so svojím menom a so zobrazením dvoch mužov počas sexuálneho aktu. Môj deväťročný syn sa spýtal, čo to znamená, povedali sme mu len, že je to vtipný obrázok. Najprv sa zdalo, že muži sú iba v dobrej nálade. Len čo sme však nastúpili do lietadla, bolo zrejmé, že sa chystajú vyvádzať. Ľutovala som palubnú posádku, ktorá však incident zvládla veľmi dobre. Opitú skupinu ešte pred rolovaním na dráhu upozornili, že nie je neskoro na to, aby boli z lietadla vyložení, ale oni sa z upozornenia vysmiali. Vôbec na nič nedbali, nebrali ohľad ani na spolucestujúcich. Jeden z nich začal trieskať do steny lietadla. Zľakla som sa a on vyhlásil: “Idem. Vystupujem z lietadla.” Potom sa pobral smerom k pilotnej kabíne a ja som si pomyslela, že ide otvoriť dvere. Bolo to strašné, vydesilo ma to. Posádka ho prosila, aby si sadol.“ Zdroj: YouTube/Mirror/printscreen



Ďalšia cestujúca, ktorá letela so svojím manželom, uviedla, ako chlapa rýchlo zastavil palubný personál. “Jeho priateľ mu povedal: “Nebuď idiot” a letuška použila nápojový vozík, aby ho zastavila. Prepadol cez vozík, potom si z neho vybral plechovku a vrátil sa na svoje miesto. Tam zaspal.” Cestujúci chválili posádku letu FR6605 Ryanairu, ktorá zostala pokojná a vyrovnaná. “Z toho, čo sme vyrozumeli, skupina opilcov bola z Aberdeenu. Keď sme nastupovali do lietadla, dúfali sme, že budeme sedieť ďaleko od nich, ale keď sme sa dostali na naše miesta, ocitli sme sa priamo medzi nimi. Ja veľa lietam, ale takmer som z toho lietadla vystúpila. Boli stále agresívnejší. Odmietli si sadnúť, keď ich o to žiadali a chválili sa fotkami istej časti svojich tiel. To bolo ešte pred štartom. Zdá sa, že si do lietadla prepašovali svoj vlastný alkohol. Stále totiž chodili na toaletu, aj keď už mali mať zapnutý bezpečnostný pás. Neposlúchli nič, čo im povedali a pilot napokon zapol pokyn mať stále zapnutý bezpečnostný pás, aby sa ich pokúsil udržať na svojich miestach. Nakoniec nás palubní sprievodcovia presadili. Jeden muž zo skupiny potom začal urážať stewarda a stále naňho kričal: “Ty nula!” Požiadali ho, aby sa vrátil na svoje miesto, ale on sa stále vracal do chodbičky. Dokonca sa pokúsil sadnúť si jednej žene na kolená. Bolo to ponižujúce. Všetci hovorili, že to bol doteraz úplne najhorší let. Bol to najväčšia nepríjemnosť, akú si dokážete predstaviť– okrem toho, že sa to dialo vo výške 11 km nad zemou a nemohli sme nič robiť.”Keď lietadlo pristálo na Ibize, posádka inštruovala cestujúcich, aby zostali na svojich miestach a do lietadla mohla vojsť polícia. “Jeden chlap z tej skupiny chcel ignorovať inštrukcie a videl príležitosť rýchlo vystúpiť z lietadla,” povedal ďalší cestujúci. "Ale keď schádzal dole po schodíkoch, už na nich stáli policajti a zadržali ho. Zvyšok jeho skupiny to považoval za veľmi vtipné.” Zdroj: YouTube/Mirror/printscreen Avšak v čase, keď ostatní cestujúci prišli do batožinovej haly vyzdvihnúť si kufre, muž, ktorého zadržala polícia, bol už späť pri svojej skupine. Manželský pár, ktorý pre tento otrasný zážitok kontaktoval spoločnosť Ryanair, aby požiadal o zmenu miest počas spiatočného letu, dostal odpoveď, že si za zmenu miest budú musieť zaplatiť. Cestujúci si nevypočuli nijaké ospravedlnenie, ale Ryanair je vraj už taký. “Práve sme dostali formulár na vyjadrenie spokojnosti zákazníkov. Nie sme vôbec nadšení, pretože sme práve zaplatili príplatok za to, aby sme nemuseli znovu sedieť uprostred tej skupiny.” Hovorca Ryanairu uviedol: “Posádka tohto letu z Edinburgu na Ibizu (10. júla) požiadala políciu o pomoc pri príchode, keď sa istá časť cestujúcich správala rušivo. Lietadlo pristálo normálne a polícia spomenuté osoby odviedla. Bezpečnosť a pohodlie našich zákazníkov, posádky a lietadiel je našou prioritou číslo jedna. Ostatné je teraz záležitosť miestnej polície.”