VIDEO Horor na palube lietadla: Náhle zlyhanie motora uprostred letu, nasledoval núdzový manéver

Strach a napätie na palube lietadla by sa dali krájať.

Zdroj: Youtube/ABC News

ATLANTA - Traumatizujúci zážitok, na ktorý cestujúci tak skoro nezabudnú. Takto by sa dal popísať pondelňajší let Delta 1425 z amerického mesta Atlanta v štáte Georgia do mesta Baltimore v rámci štátu Maryland. Vážny problém s motorom, ktorý prerástol do iniciácie núdzového pristátia bol zdrojom strachu a zúfalstva medzi pasažiermi.