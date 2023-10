Do parlamentu sa prekrúžkovali desiatky žien: Pozrite ktoré! Pár stálic, o iných ste v živote nepočuli

Topky/Ramon Leško, Topky/Maarty, Topky/Ján Zemiar (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Maarty, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - V slovenskej politike nepôsobí veľa žien, aj keď sa to v posledných rokoch postupne mení. Niektoré na to nemajú žalúdok, iné si myslia, že politika je "zábavka" určená výhradne mužom. Tak či onak, Slováci v sobotných predčasných voľbách posunuli do parlamentu celkovo 32 žien. Ktoré to sú?

Slovensko v rámci Európskej únie patrí ku štátom s najnižším zastúpením žien v politike. Príliš sa to nezmení ani v najbližších rokoch. Do NR SR po sobotňajších voľbách pribudne rovnaký počet žien ako po voľbách v roku 2020 - 32. Najviac žien bude zastupovať progresívcov - až polovica z ich poslancov, ktorí sa prekrúžkovali do parlamentu, najmenej, čo sa týka pomeru k celkovému počtu, strana Smer - tri zo 42 poslancov.

Medzi zvolenými ženami nechýbajú stálice ako Anna Záborská z OĽANO, KÚ, ZA ĽUDÍ, ktorá sa opäť vracia do parlamentných lavíc či Jana Bittó Cigániková zo SASKY, väčšina z nich však do parlamentných lavíc zasadne prvýkrát. Ktoré to teda sú?

Denisa Saková (HLAS - SD, 168 453)

Lucia Plaváková (PS, 105 423)

Erika Jurinová (OĽANO, KÚ, ZA ĽUDÍ, 69 638)

Tamara Stohlová (PS, 63 103)

Mária Kolíková (SaS, 53 087)

Vladimíra Marcinková (SaS, 46 095)

Jana Bittó Cigániková (SaS, 39 790)

Irena Bihariová (PS, 37 849)

Veronika Remišová (OĽANO, KÚ, ZA ĽUDÍ, 36 292)

Zora Jaurová (PS, 29 704)

Lucia Kurilovská (HLAS - SD, 28 750)

Martina Šimkovičová (SNS, 27 615)

Ingrid Kosová (PS, 21 040)

Zuzana Dolinková (HLAS - SD, 20 153)

Simona Petrík (PS, 19 636)

Martina Holečková (KDH, 19 050)

Tina Gažovičová (PS, 18 115)

Anežka Škopová (OĽANO, KÚ, ZA ĽUDÍ, 12 233)

Anna Záborská (OĽANO, KÚ, ZA ĽUDÍ, 11 720)

Andrea Turčanová (KDH, 10 373)

Zuzana Mesterová (PS, 10 200)

Zuzana Števulová (PS, 8 538)

Ľubica Laššáková (HLAS - SD, 8 308)

Jana Vaľová (SMER - SD, 6 303)

Dana Kleinert (PS, 6 095)

Zuzana Matejičková (SMER - SD, 6 053)

Jana Hanuliaková (PS, 5 730)

Darina Luščíková (PS, 5 348)

Veronika Veslárová (PS, 4 473)

Viera Kalmárová (PS, 3 141)

Marcela Čavojová (SMER - SD, 3 121)

Veronika Šrobová (PS, 2 769)