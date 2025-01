Janka Hospodárová a Robo Schemmer (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Alfou a omegou pre psov, ktorí žijú vonku, je búda. V ideálnom prípade by mala byť rozdelená na dve časti, čo ich lepšie ochráni pred vetrom a zimou. Mala by byť zateplená a treba dbať na to, aby sme eliminovali vlhkosť. Robo Schemmer zo Superzoo odpovedá aj na otázku, či je vhodné vonku žijúcich psov brávať dnu domov.

Keďže je zima náročnejšie obdobie, práve vyšší obsah tuku alebo väčšie množstvo potravy dokáže psom vytvoriť väčšie množstvo tepla. Nemusíme sa teda báť navýšiť krmnú dávku o 10-15 percent. Dôležité je však obohacovať stravu aj o rôzne vitamíny či oleje. Vo videu vám Janka s Robom poradia nielen čo sa týka ich výberu, ale aj v téme, do akých bundičiek, oblečkov či svetríkov obliekať v tuhej zime psov a ako ich na to privyknúť. A nezabudli ani na labky, ktoré trpia na posolených chodníkoch a cestách.

Ak sme nezodpovedali všetky vaše otázky, ak chcete vedieť viac alebo sa čokoľvek poradiť, svoje otázky môžete písať na mail: supezverinec@topky.sk, radi vám na ne zodpovieme.

Zima vyžaduje špeciálny prístup: SuperZverinec radí 5 pravidiel starostlivosti o vašich psov (Zdroj: NL/TH)