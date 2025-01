Máte staršieho psíka? Senior si zaslúži vašu pozornosť: SuperZverinec dáva rady na nezaplatenie!

Janka Hospodárová a Robo Schemmer (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Psi seniori potrebujú citlivý prístup. Ako im uľahčiť jeseň života, aj dnes poradí Robo Schemmer zo Superzoo. Prvou otázkou je, kedy začína u psov staroba. Uvedomiť si treba hlavne to čo u ľudí, a síce že s vekom ide ruka v ruke úprava stravy. Dbať treba na menšie množstvo tukov, správny výber pamlskov či výživových doplnkov.

Jedným zajčastejších zdravotných problémov u starších psov sú zhoršený pohyb a problémy s kĺbami. Taktiež sú to zuby, inkontinencia či iné neduhy, preto netreba zabúdať na pravidelné veterinárne prehliadky. Kliniky ponúkajú dokonca komplexné balíčky pre seniorných psov. Pozrite si video, ako sa dá psom v ich starobe pomôcť a čo by sme v starostlivosti o nich mali zmeniť. Čo by ste povedali napríklad na kočík pre vášho psa? Bozarné? Ani nie...

SuperZverinec - psy senior (Zdroj: NL/TH)