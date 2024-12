Janka Hospodárová a Juraj Ferko (Zdroj: Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Silvester je pre zvieratá pochmúrnych obdobím. Strach z ohňostrojov ich vháňa do pomyselnej búdy. Dôležitý je preto pre nich program, prostredie, spoločnosť.

Posledný deň v roku býva strašiakov pre všetkých majiteľov zvierat. Ako nemať traumu zo Silvestra, teda z petárd a ohňostrojov? Juraj Ferko radí, že pocit bezpečia psom dáva napríklad plávacia vesta a vysvetľuje prečo. Vzácnou radou je napríklad aj to, aby sme nechali psa na Silvestra hladného a v inkriminovaný čas mu dali žuvačku, veľkú kosť alebo hračky spojené s jedlom. K tomu hudba ako zvuková kulisa a silvestrovský problém by mal byť vyriešený. Najpodstatnejšie je však nenechať psa samého. A v neposlednom rade treba na prípravu na Silvester myslieť celý rok a naučiť psov zvládať zvuky. Juraj znovu radí, ako na to a pridáva aj vtipnú príhodu.

Dogkouč Juraj Ferko poradí aj to, ako venčiť psa počas hlučného Silvestra, či ho môžeme v ten deň púšťať navoľno, čo by v jeho výbave nemalo chýbať, ale reč bude aj o koncoročnom prejedaní sa. Tento problém sa totiž netýka iba ľudí…

Silvester je strašiak pre psov! SuperZverinec radí: TAKTO možno prekonať traumu z ohňostrojov a petárd (Zdroj: NL/TH)