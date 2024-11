Otec ma vydedil, mama nezanechala žiadny závet: Problémy pri dedičstve a ako ich riešiť, advokátka radí, čo urobiť

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

Mám 35 rokov a so svojím otcom som sa nevidel už viac ako 25 rokov. Po rozvode s mojou mamou sa úplne odmlčal a nemal o mňa záujem. Ja som sa pokúšal s ním niekoľkokrát skontaktovať, ale neúspešne. Nedávno som sa dozvedel, že sa rozhodol ma vydediť. Som presvedčený, že som mu nič neurobil, len som vyrastal bez neho. Môže ma za týchto okolností vydediť?

Vydedenie je možné iba na základe zákonom stanovených dôvodov. Jeden z dôvodov je, že o otca trvalo neprejavujete záujem. Ak váš otec len prerušil kontakt bez Vášho zavinenia a vyhýbal sa kontaktu s Vami, tento dôvod na vydedenie nestačí. Odporúčam vám zistiť konkrétny dôvod vydedenia uvedený v listine a prípadne túto listinu napadnúť súdnou cestou.

Môj otec náhle zomrel a nezanechal po sebe žiadny závet. Mal manželku – moju mamu – a dve deti, mňa a moju sestru. Otec mal byt, ktorý zdedil od svojich rodičov. Ako sa teraz toto dedičstvo rozdelí medzi nás?

Ak neexistuje závet, dedičstvo sa delí podľa zákona. V prvej dedičskej skupine dedí manželka spolu s deťmi rovným dielom. Znamená to, že vaša mama a vy dvaja so sestrou si byt a iný majetok rozdelíte na tri rovnaké časti (okrem vecí, ktoré patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v takom prípade sa najskôr vysporiada BSM a následne sa vyporiadajú dedičské podiely). V dedičskom konaní je taktiež možné pristúpiť k vyporiadaniu dohodou dedičov.

Moja mama už nie je medzi nami. Počas jej života som sa o ňu staral výlučne ja – brat s ňou posledných 10 rokov nemal takmer žiadny kontakt, a aj keď mali zdravotné problémy, vôbec nepomáhal. Teraz, po jej smrti si to uvedomil a povedal mi, že dedičstvo nechce, chce aby som všetko zdedil ja. Kedy je čas to riešiť?

Dedičské podiely podľa zákona sú rovnaké pre všetky deti, pokiaľ matka nerozhodla inak závetom alebo neuviedla dôvod na vydedenie. Ak sa Váš brat rozhodol dedičstva vzdať vo Váš prospech, musí o tom informovať notára, ktorý bude dedičské konanie po Vašej mame prejednávať. Pokiaľ dedičské konanie ešte nezačalo, informujte notára o tomto záujme v prvých krokoch – informovať ho musí priamo brat, resp. je možné dedičstvo z jeho strany aj odmietnuť.