Synovi daroval byt, ten mu potom zo života urobil peklo! Čo má zúfalý otec robiť? Advokátka radí, stačí málo

JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka (Zdroj: archív ZP)

BRATISLAVA - Rozvod, dedičstvo, neuhradené záväzky. To sú problémy na dennom poriadku. Keď si neviete poradiť, je tu pre vás JUDr. Mgr. Zuzana Pračková, advokátka Wolf&Case. Svoje otázky píšte prostredníctvom formulára.

Po rozvode sme sa s bývalým manželom dohodli, že si ponechá náš spoločný dom, ale že ma vyplatí z polovice jeho hodnoty. Od rozvodu už prešli dva roky a on stále nič neurobil. Neustále ma odkladá a tvrdí, že nemá peniaze. Čo môžem urobiť?

Ak ste sa na rozdelení majetku dohodli písomne (čo je v prípade nehnuteľností podmienka) môžete dlžnú čiastku vymáhať prostredníctvom súdu, žalobou o zaplatenie. Najprv ho písomne vyzvite k splneniu povinnosti a poskytnite mu primeranú lehotu. Ak to nepomôže, obráťte sa na súd. Tiež môžete žiadať úroky z omeškania, ak bola dohodnutá lehota v ktorej Vám sumu vyrovnania vyplatí.

Pred niekoľkými rokmi som svojmu synovi daroval byt. V poslednom čase sa ku mne správa hrubo, vyhadzuje ma z bytu, a dokonca mi zakazuje stretávať sa s mojimi vnúčatami. Cítim sa zúfalý. Môžem darovanie odvolať?

Áno, podľa zákona môžete darovanie odvolať, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo jeho blízkym hrubo nevďačne. Odporúčame písomne požiadať o vrátenie daru. Ak obdarovaný odmietne dar vrátiť, môžete sa obrátiť na súd, ktorý posúdi oprávnenosť Vášho návrhu.

Po smrti rodičov sme zdedili rodinný dom, ktorý sme so súrodencami získali rovným dielom. Ja by som chcel dom predať, ale súrodenci nesúhlasia. Tvrdia, že si ho chcú ponechať, no nie sú schopní ma vyplatiť. Čo môžem robiť?

V takýchto prípadoch môžete požiadať súd o vyporiadanie spoluvlastníctva. Súd môže rozhodnúť o predaji nehnuteľnosti a rozdelení výťažku medzi dedičov alebo o inej forme vyrovnania. Ak sa chcete vyhnúť zdĺhavému konaniu, zvážte mediáciu, aby ste našli prijateľné riešenie pre všetkých.